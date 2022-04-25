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В Бишкеке проходит Международная бизнес-миссия предприятий России

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- Жан Алиев
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В Бишкеке 24-26 апреля проходит международная бизнес-миссия предприятий Рязанской области России.

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков отметил, что фонд призван реализовать три ключевые задачи: развитие и модернизация экономики КР, адаптация КР к условиям ЕАЭС, укрепление кыргызско-российских двусторонних отношений.

"В этой связи стараемся выступать проводниками российского капитала и бизнеса в КР, структурировать и реализовывать проекты. Данная бизнес-миссия – часть этой работы", - сказал он.

"Мы приветствуем участников бизнес-миссии и готовы помочь им в установлении контактов с предпринимателями и кабинетом министров КР", - подчеркнул Артем Новиков.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в настоящее время их регион поставляет в КР большое количество товаров, а некоторую продукцию импортирует.

"Нам интересно торгово-экономическое сотрудничество с Кыргызстаном. Привлекает возможность организации совместных предприятий – как на территории КР, так и на территории РФ. Есть много точек соприкосновения в сельхозпроизводстве. Перспективно и сотрудничество в сфере логистики. Логистические цепочки сейчас необходимо перестраивать и, соответственно, продукцию рязанских предприятий поставлять в КР", - сказал Николай Любимов.

"У нас с Кыргызстаном много направлений для развития и укрепления сотрудничества. Думаю, участники бизнес-миссии найдут себе партнеров", - отметил он.

В рамках визита участники бизнес-миссии проведут встречи в Министерстве экономики и коммерции КР, мэрии Бишкека, посетят СЭЗ "Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/417296
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, экономика
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