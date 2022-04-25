Состоялось рабочее совещание представителей МВД КР и Минсельхоза

В МВД КР состоялось рабочее совещание представителей Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского хозяйства и главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Ветеринарной службы при Минсельхозе КР и органам местного самоуправления необходимо:

организовать работу по проведению идентификации и прослеживаемости животных на местах; установить постоянный режим работы скотных рынков на всей территории КР исключительно в выходные дни: субботу и/или воскресенье; обеспечить соблюдение соответствующих ветеринарно-санитарных требований к организации продажи животных на скотных рынках республики; принять меры по недопущению ввоза(ввода) на скотные рынки не идентифицированных животных и животных без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, обеспечивающих идентификацию и прослеживаемость сельскохозяйственных животных.

В целях реализации данного решения кабинета министров КР органами внутренних дел издано следующее распоряжение: начальникам главных управлений внутренних дел г. Бишкек и Чуйской области, г. Ош и областных управлений внутренних дел совместно с местными государственными администрациями и ветеринарной службой Минсельхоза провести следующую работу:

установить рабочий режим скотных рынков в выходные дни, субботу и/или воскресенье, а также установить на скотных рынках и в убойных цехах камеры видеонаблюдения; пропускать на скотные рынки только идентифицированных животных с сопроводительными документами, организовать работу по недопущению пропуска неидентифицированных животных. Данная работа должна находиться на контроле руководителя; организовать соответствующие мероприятия по установлению пребывания животных на скотный рынок и убойные цеха; организовать поддержку и помощь Государственной ветеринарной службе на стационарных постах по контролю подвоза сельскохозяйственных животных на рынки и их продаже, а также вести учет.

Согласно данным ГУУР МВД, число фактов скотокрадства с каждым годом сокращается, однако подобные факты по сей день имеют место быть и фиксируются в сельской местности.

Так, за 3 месяца 2022 года по республике зарегистрировано 318 фактов скотокрадства, раскрыто 205 фактов (64,6 процента). Украдено 802 головы животных, возвращено владельцам 437 голов. Общий ущерб составил 25 миллионов 260 тысяч сомов.

Сумма возвращенного имущества – 13 миллионов 265 тысяч сомов. Представители двух ведомств определили конкретные действия, обсудили насущные вопросы и проблемы, а также пути их решения.

Начальник отдела ГУУР МВД подполковник милиции Максат Айманбаев в завершение совещания поблагодарил коллег и представителей Минсельхоза за плодотворную работу и высказал мнение, что подобные встречи дают действенную площадку по решению возникших в процессе работы вопросов.