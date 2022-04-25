АКЦИЯ в честь Дня рождения компании MegaCom!

По случаю своего 16-летия государственный оператор сотовой связи MegaCom дарит абонентам праздничные скидки до 70% на премиальные категории номеров.
Чтобы стать счастливым обладателем VIP-номера по выгодной цене, достаточно приобрести в любом из фирменных офисов SIM-карту с одним из тарифов линейки "Элдики + MegaCom|TV". Консультанты компании помогут выбрать запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.
Акция действует с 25 апреля по 10 мая 2022 года (включительно).
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MegaCom – государственный оператор сотовой связи!