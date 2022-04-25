АКЦИЯ в честь Дня рождения компании MegaCom!

По случаю своего 16-летия государственный оператор сотовой связи MegaCom дарит абонентам праздничные скидки до 70% на премиальные категории номеров.

Чтобы стать счастливым обладателем VIP-номера по выгодной цене, достаточно приобрести в любом из фирменных офисов SIM-карту с одним из тарифов линейки "Элдики + MegaCom|TV". Консультанты компании помогут выбрать запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.

На премиальные номера MegaCom предусмотрены следующие скидки:

30% – на номера категории "Серебро": стоимость составит 210 сомов вместо 300 сомов; 30% – на номера категории "Золото": стоимость составит 2100 сомов вместо 3000 сомов; 50% – на номера категории "Платина 7500" и "Платина 15000": их можно будет приобрести за 3750 и 7500 сомов соответственно; 70% – на номера категории "Платина 30000" и "Платина 45000": со скидкой их стоимость составит всего 9000 и 13500 сомов соответственно.

Акция действует с 25 апреля по 10 мая 2022 года (включительно).

Не упусти возможность воспользоваться выгодным предложением!

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!