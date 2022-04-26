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Вице-мэр столицы проинспектировал строительство и ремонт дорог

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- Айжан Мамбеталиева
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Накануне вице-мэр столицы Бактыбек Абдиев провел выездное рабочее совещание, где проинспектировал ход работ строящихся дорог.

Инспекцию прошли улицы, которые ремонтируют по линии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" Фаза-2 за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

На встрече присутствовали руководители и представители всех структурных подразделений, которые были задействованы в реализации данного проекта, также приняли участие и китайская сторона. С китайской стороны озвучены проблемы, которые возникают при реконструкции улиц.

В рамках ремонта отрезка улицы Жайыл-Баатыра от Чортекова до Алыкулова в жилом массиве "Арча-Бешик" поручено ускорить работы по сносу домов, попадающих под линию строительства, также демонтировать объекты облегчённого типа на пересечении улиц Алыкулова и Жайыл-Баатыра.

По улице Манаса на отрезке от Ташкентской до Баялинова ГУ "Бишкекглавархитектура" поручено внести предложение по реконструкции дороги без сноса деревьев.

Также на отрезке улицы Туголбай-Ата от Орозбекова до Ибраимова ускорить работы по сносу АЗС "Роснефть", которая препятствует реконструкции дороги. ГУ "Бишкекглавархитектура" внести предложение по реконструкции дороги от Орозбекова до Панфилова.


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URL: https://www.vb.kg/417305
Теги:
дороги, мэр, мэрия
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