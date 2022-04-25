Садыр Жапаров: Все министерства будут располагаться в одном здании

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" заявил, что новое здание администрации президента строится для будущих поколений. По его словам, строительство начнется в 2023 году.

"Мое нынешнее место работы очень хорошее. Это здание было построено Исхаком Раззаковым в 1950 году. И с тех пор оно служит кыргызскому народу вот уже 72 года. Я хотел бы пойти по его стопам и тоже построить здание, которое прослужит 100 лет.

На самом деле я не привыкший к роскошной жизни. Я и сейчас не стремлюсь к этому. Некоторые заблуждающиеся люди говорят, что мое рабочее место должно быть потрясающим. Я не стремлюсь к тому, чтобы место, где я проживаю, было еще более роскошным. Могу спокойно работать в любом, самом простом кабинете. На самом деле каждое принятое мною решение и каждое мое действие направлено на сохранение наследия для будущих поколений. Мы все, рано или поздно, покинем этот мир.

Со временем многое забывается. Но помнить будут тех, кто оставит после себя результаты своего труда на благо народа.

Это новое здание я строю не для себя, я не унесу его в могилу с собой. Оно останется людям, для будущих поколений. Его строительство очень своевременно. Растет количество населения в Бишкеке, число машин. В центре Бишкека огромные пробки. Раньше мы говорили, что в Москве приходится стоять в пробках часа два-три. Теперь наш Бишкек почти ничем не отличается. Именно поэтому мы перенесем не только офис президента, но и министерства. Все министерства будут располагаться в одном здании", - сказал глава государства.

- Вы сказали, что на новый "Белый дом" государство не затратит ни одной копейки. Но активисты говорят, что рыночная стоимость обмениваемых 16 гектаров земли составляет от 35 до 40 миллионов долларов, и только треть из них будет потрачена на строительство. Нельзя ли выставить на продажу 16 гектаров и на вырученные деньги построить "Белый дом"?

- Активисты правы. Никто из нас не спорил с ними по этому вопросу. Рыночная стоимость земли составляет более 30 млн долларов. Само здание возводится на площади около 25 тысяч квадратных метров.

Это так и будет около 30 млн. Стоимость зависит от того, какие материалы используются. Это на контроле держит управление делами президента. По завершении подсчитаем точную сумму строительства. Никто никому не дает землю бесплатно, и нам бесплатно не строят здание. У всего есть учет. Нет ничего, что просто так лежит на земле. После мы все посчитаем и увидим разницу. Если мы будем должны, то мы отдадим. Если у них будут долги, они внесут свой вклад, когда начнется строительство правительственного здания. Вот такое у нас соглашение.

- Откуда взяты эти 16 га земли? Кому конкретно их отдадут?

- По всей стране с момента, как я вступил в должность, государству было возвращено 3106 га земли. Из них в 2021 году возвращено 1124 га, а за первые четыре месяца текущего года – 1982 га. Это работа Генеральной прокуратуры. ГКНБ в свою очередь вернул 146 га земли.

В прежние годы эти государственные земли раздавались бесплатно. Более того, их отдавали бесплатно до неприличия богатым людям. А мы возвращаем их все в собственность государства. И как они нас будут любить после этого. Они наняли журналистов-расследователей, чтобы дискредитировать и ввести общественность в заблуждение. Мы не отступим от нашей цели. Будем и дальше делать свое дело на благо народа. История и будущие поколения оценят нашу работу.

Ранее в Бишкеке на большей части бесплатно отданной земли были построены и проданы целые микрорайоны. Конечно, прибыль пошла в частные карманы. Сейчас мы делаем благое дело, забираем все неосвоенные земли в пользу государства.

Мы построим там микрорайоны и отдадим их людям на 20-25 лет через государственную ипотечную кампанию. Что в этом плохого?

- Были и те, кто говорил, что вместо "Белого дома" можно было построить в селах школы. Строятся ли школы и социальные объекты?

- С октября 2020 года по 1 апреля 2022 года за счет средств республиканского бюджета завершено строительство 159 объектов социального назначения:

- 68 школ;

- 16 детских садов;

- 12 медицинских учреждений;

- 4 объекта культуры;

- 4 спортивных сооружения;

- 23 объекта по проекту "Чистая вода";

- 11 других объектов (административные здания, стационарный пункт управления транспортом, ипподром и др.);

- завершен 21 объект капитального ремонта.

На строительство этих объектов из республиканского бюджета выделено 4 млрд 929 млн сомов.

Кроме того, за счет других источников финансирования завершено строительство 113 объектов социального назначения, в том числе:

- за счет местных бюджетов - 82 объекта;

- за счет благотворительных фондов - 12 объектов;

- за счет средств региональных фондов развития - 6 объектов;

- 13 объектов построены за счет частных доноров.

Общий объем средств, профинансированных на эти объекты, составляет 2 млрд 887 млн сомов.

Строительство все еще продолжается. Есть и те, которые только начаты. Мы строим 15 школ и один детский сад в новостройках Бишкека. Запустим их в сентябре. Что плохого, если вместе с ними будет строиться и "Белый дом". "Белый дом" не мешает строительству объектов других отраслей. Также строятся заводы, фабрики. Я дал соответствующие поручения кабмину.

В ближайшее время предоставят полный видеоотчет о том, где и какие заводы строятся. Возрождаем внутренние аэропорты. Будут запущены аэропорты "Каракол", "Нарын", "Казарман" и "Талас". Одним словом, мы возобновим внутренние авиарейсы. В ближайшее время заложу капсулу под строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Каракол".

В прошлом году аэропорт "Манас" получил чистую прибыль в размере 4 млрд 4 млн сомов. Ранее самая высокая чистая прибыль была в 2019 году - 1 млрд 800 млн сомов. Мы там устранили коррупцию, и в этом году прибыль составляет 4 млрд. На эти же деньги мы начали ремонт аэропортов. Как только была искоренена коррупция на железной дороге, компания за полгода получила около 2 млрд прибыли. Теперь на свои деньги строят железную дорогу Балыкчы - Кочкор. Самое главное, что не кто-то, а наши отечественные строители железных дорог.

Раньше строительство отдавали иностранцам под предлогом победы в тендере и присваивали себе 10 процентов. Мы не позволим этому повториться. Одним словом, ведется строительство во всех отраслях.