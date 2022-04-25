Саипбаев: Новая редакция закона о госязыке - это прямой путь к этнофашизму

В последнее время воздух просто пропитан агрессией, которая подогревается информационными, гибридными и фейковыми войнами между всеми и вся. А использование таких определений, как фашизм, национализм, нацизм стали расхожими. То и дело видишь, как политики и не политики употребляют их, но спотыкаются, поскольку и сами, зачастую, не допонимают значение этих слов. А если человек недопонимает что-то, то, как показали последние события, этот вакуум заполняется страхом, злостью и домыслами. Парадокс в том, что даже при наличии интернета не всегда ясно можно ли доверять авторам? Своим мнением по этому поводу поделился с редакцией vb.kg эксперт Бактыбек Саипбаев.

Итальянский фашизм, немецкий нацизм и украинский этнофашизм: в чём сходство и различие? Какую угрозу для нашего региона Центральной Евразии несёт эта идеология?

- В настоящее время в Западной Европе заметно активизировались правые движения и неонацистские группировки. Среди них витают идеи реванша, возрождения былого величия континентальной Европы и пересмотра итогов Второй Мировой Войны. Всё чаще говорят о трансформации Европейского Союза в IV-й германский рейх, который будет по замыслу коллективного Запада во главе с США успешно противостоять экспансии Российской Федерации.

В странах Восточной Европы, входивших в Организацию Варшавского Договора, после развала Совета Экономической Взаимопомощи стран социалистического блока, произошли радикальные изменения. Большинство из них вошли в НАТО и Европейский Союз. Правительства этих стран в основном формируют партии националистического толка.

За тридцатилетний период после развала СССР национализм, развивавшийся на постсоветском пространстве, в некоторых странах СНГ стал принимать ультранационалистические формы, итогом которых является этнофашизм.

Попытки ускоренного формирования наций методами этнофашизма ведёт к этническим конфликтами и угрозе возникновения гражданских войн в регионе Центральной Евразии.

Так что такое фашизм?

Классическое определение фашизма, не потерявшее актуальность и в наши дни, дал видный деятель международного коммунистического движения Георгий Димитров:

"Фашизм - это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм - это не надклассоваявласть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм - это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянстваи интеллигенции. Фашизм во внешней политике - это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов".

Проще говоря, для фашизма характерна агрессивная власть финансового капитала, причем сами фашисты яростно отрицают капиталистическую сущность своей политико-экономической формации и всячески пытаются выставить её народной.

Известный мыслитель, итальянский философ и писатель Умберто Эко выделил 14 главных признаков фашизма:

Традиционализм. Неприятие модернизма и иррационализм. Культ "действия ради действия", недоверие к интеллектуальному. Неприятие скептицизма. Ксенофобия и расизм. Буржуазность, опора на средний и высший классы. Национализм и одержимость теориями заговора. Противоречивый образ врага; с одной стороны он крайне могущественный и ужасный, а с другой стороны он глуп и его можно победить. Милитаризм, жизнь ради войны. Элитизм и презрение к слабым (примечание: элитизм - власть меньшинства, направленная в ущерб большинству). Культ героизма и культ смерти. Мачизм и сексизм. Популизм (примечание: популизм - прямое заигрывание с широкими массами народа и раздача необоснованных обещаний с целью поднять свою популярность на политической арене).

Что такое итальянский фашизм?

Итальянский фашизм во главе с Бенито Муссолини пришёл к власти демократическим путём в Италии в 1922 году. Основными чертами итальянского фашизма являлись: подчиненность государству, поддержка всех государственных институтов, особенно армию, дружба с религией, отсутствие антисемитизма, как идеологической доктрины, и приветствие появления в искусстве модерна.

Что такое немецкий национал-социализм?

Немецкий национал-социализм (нацизм) во главе с Адольфом Гитлером пришёл к власти демократическим путём в 1933 году. Основными чертами нацизма являлись:

подчинённость государства и армии НСДАП, (то есть национал-социалистической немецкой рабочей партии), презрение к религии, яркий антисемитизм, культивирование в искусстве традиционализма.

Кстати, после поражения Германии во Второй Мировой Войне, (для СССР – в Великой Отечественной Войне), в Германии была проведена денацификация. Что же это такое? Ведь Россия тоже собирается провести в Украине денацификацию.

Денацификация (нем. Entnazifizierung)- это люстрация, то есть комплекс мероприятий, которые были направлены на очищение послевоенного немецкого и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии.

Люстра́ция - вид политической цензуры, то есть практика, состоящая в законодательном ограничении прав некоторых категорий лиц, (выделяемых по профессиональным, партийным, религиозным или иным признакам) на:

• занятие государственных должностей;

• профессиональную практику ("запреты на профессию");

• неприкосновенность личной жизни (допускается публичное распространение любой информации о происхождении, деталях биографии и т.п).

Другое определение люстрации: "комплекс законодательных мер и практика недопущения в аппарат управления, правоохранительные органы, на иные важные посты и в учреждения системы образования лиц, неугодных правящим кругам по политическим, религиозным и иным мотивам",или как "очищение государственного аппарата и некоторых важнейших общественных институтов (церковь, СМИ, адвокатура и т. д.) от лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами и скрывших этот факт от специальных "люстрационных" органов".

В чём заключаются различия итальянского фашизма и немецкого нацизма?

Основные отличия нацизма от фашизма следующие:

1. Наличие в нацизме расовой теории.

Это главное и принципиальное отличие, так как расовая теория, определяя врага, в первую очередь, апеллирует к его расовой принадлежности. Таким образом, она утверждает принципиальную невозможность его переубеждения или перевоспитания, и, как следствие, требует его физического уничтожения. Именно поэтому в немецком национал-социализме принципиально наличествует антисемитизм. (Гитлер говорил: евреи со своим ростовщическим банковским процентом властвуют над Германией и поэтому их надо уничтожить).

Ничего подобного в фашизме других европейских государств не было. В доктрине итальянского фашизма антисемитизма нет, в Италии существовала лишь бытовая ксенофобия по отношению к евреям, цыганам, арабам и прочим неитальянцам. А, например, французский фашизм даже осуждал наличие в немецком нацизме антисемитизма.

2. Культ народа в нацизме вместо культа государства в фашизме.

Для нацизма высшей ценностью был немецкий народ (как представитель арийской расы), в то время как итальянские фашисты ставили превыше всего государство, как форму организации общества.

3. Антихристианский характер нацизма.

Нацисты конфликтовали с религией, особенно с католической церковью, постепенно усиливая давление на священников, в то время как при итальянских фашистах католическая церковь даже укрепила свои позиции.

Вообще, для нацизма был характерен культ оккультизма и мистицизма: главным символом немецких нацистов стала свастика. А это древний языческий знак, который встречался в культурах многих древних народов: индийских, славянских, тюркских, скандинавских и др. Лидеры нацизма увлекались восточными религиями, мистическими и оккультными ритуалами, отправляли экспедиции в Тибет для

получения тайных знаний страны Шамбалы, вполне серьёзно занимались поиском Грааля.

4. Антимодернистский характер нацизма.

Немецкому нацизму были присущи культ традиции, воспевание старины и неприятие модернизма в искусстве, презрение к капиталистическому устройству мира, наступление которого тесно связывалось с деятельностью евреев. А итальянский

фашизм, наоборот, очень любил всё новое в искусстве, буквально "бредил модернизмов", и был весьма дружен с капиталистами, финансировавшими деятельность их правящей партии. Это отношение к модерну отразилось и на проведении культурной политики: в то время пока в Италии расцветал футуризм, нацисты апеллировали к классицизму и резко осуждали любые проявления "современного" искусства.

Что такое этнофашизм?

Этнофашизм – это идеология или молодых этносов, например, украинцы как отдельный народ стали формироваться только с середины 19-го века, или малых этносов, например, всего грузинов во всём мире примерно 4 миллиона человек, проповедующих свою исключительность и навязывающих свою политическую волю большим нациям при помощи искусственно созданных мифов. Например, миф о притеснении малого этноса или миф о неполноценности больших наций, например, русофобия. При этом, в этнофашизме нет такого обязательного компонента, обязательно присутствующего в нацизме, как антисемитизм. Именно поэтому аргумент о том, что в Украине нет нацизма или фашизма на основании того, что президентом Украины стал еврей Зеленский не работает. В украинском этнофашизме вместо антисемитизма присутствует ярая русофобия.

Этнофашизм порожден финансированием национального олигархического капитала. Например, на Украине формирование нацбатальонов было осуществлено украинскими олигархами, такими как Порошенко, Ахметов и т. д.

А какие рекомендации вы дадите нашим госструктурам, дабы избежать этой напасти?

Первое, внимательно относиться ко всем народам Кыргызской Республики в плане развития всех национальных культур. Второе, не развивать кыргызскую национальную культуру в ущерб развитию другим национальным культурам Кыргызстана. Третье, не форсировать формирование кыргызской нации. Четвертое, постепенно развивать изучение кыргызского языка во всех детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях для детей и юношей всех национальностей КР. Пятое, нельзя соглашаться на новую редакцию закона о кыргызском языке, где написано что кыргызы – это титульная нация, что единственным должен быть только кыргызский язык, что на государственные должности должны назначаться только люди, владеющие государственным языком. Это прямой путь к этнофашизму, ведущий к этничесикм конфликтам, которые мы уже видим в соседнем государстве и в конечном итоге, может привезти к гражданской войне

Все должно идти историческим путем, и через какое-то время, через 3-4 поколения, то есть не через 20 лет, а примерно через 90-120 лет сформируется нация.

Расскажите о национальности и нации

Исторически национальности формировались по следующей схеме: первобытные стаи людей – семьи – роды – племена – союзы племён – этносы.

Национальность – это историческая общность людей говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию и самосознание, и, что очень важно, имеющих этническую общность происхождения и, чаще всего,

проживающих в одном государстве.

Таким образом, национальность – это определенный этнос, народность, общность людей с одинаковой культурой и языком, и этногенетическим происхождением.

Нация - это высшая форма исторической общности людей, (которая возниклав эпоху формирования буржуазных отношений и ликвидации на этой основе феодальной раздробленности этнической территории).

Нация –это объединения людей, говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию и самосознание, чаще всего проживающих в одном государстве, или в государстве-метрополии и в его колониях.

Но, что очень важно, нация это историческая общность людей, как связанных этническим происхождением, так и не связанных этническим происхождением. Именно поэтому, например, арабы северной Африки или негры центральной Африки, где раньше были французские колонии, приезжают во Францию и утверждают, что они – французы, и коренные французы, то есть этнические, по крови, французы,

соглашаются с этим.То есть все эти этнически разные народы принадлежат к одной французской нации.

Таким образом, нация – это не только этническая, но и социальная группа людей, осознающая формирование своего общего сообщества людей, разделяющая общие культурные и духовные ценности, привязанная к четко ограниченной территории государства или государства и бывших колоний, имеющая общее историческое прошлое, и, главное, имеющая общий проект будущего и право на самоуправление.

Что такое национализм?

Идеология национализма сама по себе не является тоталитарной. Она сформировалась в Европе в XVIII-XIX веках и отразила стремления народов, поделенных между лоскутными феодальными империями, к созданию собственных национальных государств. Направленность политики на защиту национальных интересов на международной арене вполне совместима с любым политическим режимом, в том числе и либерально-демократическим.

В то же время, как показал опыт XX века, идеология, основанная на национализме, при определенных условиях может стать основой тоталитарного режима. При этом национализм приобретает гипертрофированный характер. Он не только перестает отражать интересы нации, но и сводит смысл ее существования к служению абстрактной национальной идее, в том числе и такими методами, которые противоречат объективным интересам народа

Рождение национализма, как и современных наций, исторически было связанно с борьбой за демократию.

Национализм и демократические движения XVIII-XIXвв. имели одну общую идею: государственная власть должна принадлежать не монарху милостью Божьей, и не отдельному привилегированному сословию людей, а нации в целом, все члены которой должны иметь равные права, обязанности и свободы.

Вопреки распространенному стереотипному представлению о несовместимости национализма с либерализмом, национализм XIX века был преимущественно либеральным и демократическим и часто сочетался с универсалистскими идеями нового мирового порядка, основанного на содружестве свободных и равных наций. Фактически это и есть идея интернационализма.

"Часто забывают, - пишет немецкий историк Петер Альтер, - что в первые десятилетия XIX века немецкий национализм был либеральным движением, весьма созвучным с европейским национализмом Рисорджименто той эпохи. Современники и участники нарождавшегося в мире национального движения воспринимали термины "национализм" и "либерализм" почти как синонимы, они были единым целым. Националистов часто называли либералами и наоборот".

Однако с конца 1870-х годов национальные движения в Европе вступили в новую фазу: изменились их социальный состав, методы борьбы, приемы мобилизации; в результате национализм стал более агрессивным и враждебным к чужим народам.

Националисты новой волны тяготели к авторитаризму, рассматривали нацию не как ассоциацию свободных индивидов, а как целостный организм, в котором индивиды являются всего лишь клетками. Они ставили цели и инте¬ресы собственной нации выше интересов отдельной личности, класса, других наций и человечества в целом, и требовали безусловного подчинения личности национальным интересам.

Подобное превращение, правда, гораздо позже, претерпел и украинский национализм, возникший в середине XIX века и вначале впитавший гуманистические идеи европейского Рисорджименто, но далее приобретший радикальные формы и оформившийся как тезис: суть украинства – это анти-Россия/

Новый национализм, достигший наибольшего размаха после Первой Мировой Войны и во многом повинный в развязывании Второй Мировой Войны, исследователи называют по-разному: радикальным, крайним, шовинистическим, тоталитарным, или ультранационализмом.

Что такое ультранационализм?

Ультранационализм – это высшая форма национализма, по своей сути приближающаяся к идеологии фашизма. Если к ультранационализму ещё добавить идею национального возрождения, то это и есть фундаментальный принцип любого вида фашизма, включая и такую его крайнюю форму, как нацизм.

Ультранационалисты чаще всего хотят создания своего национального государства – что выражается в ограничении прав национальных меньшинств влиять на политику государства. Но при этом их общегражданские права никак не притесняются. То есть представители нацменьшинств могут избираться и быть избранными, но при должны говорить только на государственном языке.Они могут свободно

передвигаться, говорить в быту на своем языке, но вот вести на нём государственную документацию или, к примеру, получить национальную автономию – не могут. Классические примеры ультранационализма –это Украина и Польша.

Ультранационалисты,(фактически,этнофашисты), выдвигают идею "высшей нации" не только в пределах своей страны, но и вообще во всём мире требуют своего признания.Например, сейчас украинцы, которые как мигранты попали в разные страны мира, требуют, чтобы с ними говорили не на русском языке, а только на украинском.

Другое определение ультранационализма - это идеология, радикальная форма национализма, отличающаяся крайним толком и обеспечивающая претворение в жизнь интересов одного государства или одного народа в противовес интересам всех остальных народов и государств.

Иными словами, ультранационализм – это крайний национализм, вера в превосходство своей нации и первостепенную важность ее продвижения. Нет ничего хуже ультранационализма, который вместо единения подымает одни нации против других и не только делит их силы, но приводит к бессмысленным войнам между ними.

Может ли национализм быть прогрессивным?

Конечно! Национализм молодых или молодых народов на первом этапе своего развития играет вполне прогрессивную роль. Он способствует развитию своего национального языка и литературы, возрождению своих национальных обычаев и традиций, искусства и науки, и, в целом, всей национальной культуры.

Если национализм и далее развивается согласно естественным историческим законам, то он неизбежно приходит к мысли о ценности не только культуры своего народа, но и культур других народов. Возникает интернационализм, то есть равноправие всех национальных культур.

При этом, национальная культура основного этноса конкретного молодого государства, то есть системообразующего народа этого государства, имеет шанс через 3-4 поколения добиться того, что национальные меньшинства этого государства постепенно сформируют единую нацию.

Применительно к Украине, это означает, что при мирном сосуществовани иукраинского народа с другими народами Украины, дети которых ходили бы в детские сады и школы, училища, институты и университеты, где учились бы и говорили на украинском языке, через 100-120 лет сформировалась бы единая украинская нация.

Однако, если национализм приобретает радикальные формы, то есть переходит в ультранационализм, то появляется соблазн методами этнофашизма, то есть открытого террора и запугивания национальных меньшинств, форсировать формирование единой нации.

Применительно к Украине, это означает, что за 30 лет украинский народ попытался насильственными методами форсированно создать единую украинскую нацию. Что привело к запугиванию гражданского населения, физическому устранению не согласных социально активных граждан, к этническим конфликтам, и к войне на Донбассе.

Применительно, к нашему региону важно констатировать, что в некоторых республиках развитие национализма начинает приобретать радикальные формы, а это значит, что он может привести к ультранационализму. А это, в свою очередь, неизбежно приведёт к этническим конфликтам и гражданской войне. Поэтому правителям наших молодых государств надо обязательно учитывать это обстоятельство в своей национальной политике.