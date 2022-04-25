Погода
$ 84.75 - 85.75
€ 91.87 - 92.87

Президент ответил, будет ли Кыргызстан в этом году выделять воду Казахстану

472  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этом году, даст Бог, в Кыргызстане дефицита воды не будет. Об этом в интервью КНИА "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в стране модернизировали водяные насосы и выделили 1 млрд сомов на расчистку каналов.

"Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году. По нашим оценкам, ожидается скопление более 13 млрд кубометров воды", - сказал глава государства.

- Будем ли мы отпускать воду в соседний Казахстан? Если да, то на каких условиях? Хватит ли воды нам самим?

- На основе международных норм и соглашений мы дадим им воду и самим хватит.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417311
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  