Омбудсмен выступила против дискриминации медицинских работников

Акыйкатчы Атыр Абдрахматова в ходе встречи с председателем медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасовой, а также президентом "Коалиции за демократию и гражданское общество" Чолпон Бабалиевой и юристом Коалиции Жыпаризой Жумагазиевой обсудила проблемы, касающиеся защиты прав медицинских работников на выплату им компенсаций при работе в режиме чрезвычайной ситуации.

"Сегодня Минздрав, по сути, вынуждает врачей и медицинских работников доказывать, что они заразились коронавирусом COVID-19 именно в медицинском учреждении и от пациентов, а не где-то в гостях или дома. Как врачи и медработники будут доказывать, что они находились в одном помещении с больным коронавирусом врачом или пациентом, если этот вирус невозможно визуально в воздухе увидеть и зафиксировать время и место заражения, а также человека, от которого это заражение произошло, или того, кто 5 минутами ранее с большой концентрацией вируса прошел по коридору или в кабинете, подышал или чихнул? Получается, что Минздрав занимается откровенной дискриминацией медицинских работников, отказывая им в положенных в таких случаях компенсациях. Компенсации врачам и медицинским работникам должны априори выплачиваться уже только за то, что они во время режима чрезвычайной ситуации выходят на работу и выполняют свои обязанности", – отметила Бермет Барыктабасова.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы по подготовке специального доклада омбудсмена, посвященного компенсациям медицинским и иным работникам здравоохранения, работавшим в условиях чрезвычайной ситуации 2020 года.

Акыйкатчы отметила, что защита каждого гражданина Кыргызстана – приоритет деятельности института омбудсмена КР.

"Не должно быть какой-либо дискриминации медиков и иных работников здравоохранения, привлеченных к работе при чрезвычайной ситуации 2020 года. Предъявляемые требования к подтверждению прав на компенсации не могут усложняться из-за неточностей, пробелов и противоречий в правовой базе", – подчеркнула Атыр Абдрахматова.