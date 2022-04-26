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Джамина Акималиева суд признал виновным в нанесении ущерба государству

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Джамин Акималиев был признан судом виновным в нанесении государству крупного ущерба, и по какой причине он продолжает занимать должность директора Кыргызского НИИ земледелия? Таким вопросом в беседе с редакцией vb.kg задался заведующий отделом внедрения науки в производство и международного сотрудничества КНИИЗ, кандидат сельскохозяйственных наук Улан Качибеков.

По его словам, на Акималиева было заведено несколько уголовных дел, большая часть из которых была приостановлена в период его ученика Сооронбая Жээнбекова.

"21 января 2022 года завершилось одно из уголовных дел, заведенных на Акималиева, когда суд признал его виновным, но почему-то без назначения наказания. При этом даже без возмещения причиненного ущерба в размере 1,6 млн сомов, что особенно возмутительно.

То есть судом было признано, что он за четыре года незаконно получал заработную плату в сумме около 1,6 млн сомов. Дело в том, что в 1992 году он, будучи президентом Кыргызского отделения ВАСХНИЛ, сам себя назначил гендиректором Кыргызского НПО по земледелию, заработная плата которого утверждалась Минсельхозом и составляла около 12,5 тысячи сомов. В 1996 году при помощи Акаева стал ректором Кыргызского СХИ им. К.И. Скрябина, который затем преобразовывает в Кыргызскую аграрную академию. При этом он не освободил должность генерального директора НПО по земледелию и директора Кыргызского НИИ земледелия, а как бы руководил двумя огромными научными учреждениями одновременно, что уже было недопустимо. Позже, когда его буквально выгнали из Аграрной академии, Акималиев спокойно переключился на свои другие должности - генерального директора НПОЗ и директора Кыргызского НИИ земледелия, которые начал системно разрушать и уничтожать. При этом Акималиев издает приказ о своем назначении гендиректором КНИИ земледелия с сохранением заработной платы президента бывшей Кыргызской аграрной академии.

При этом на должности президента КАА у него была зарплата около 45 тысяч сомов. Все это было подтверждено проверками Счетной палаты и прокуратуры.

Самое смешное, что в суде на вопрос обвинителя, как вы могли начислить себе зарплату президента Аграрной академии, если в штатном расписании четко указан оклад гендиректора КНИИ, он сказал, что не знал о незаконности этого решения", - сказал Качибеков.

Ученый вновь напомнил, что Акималиев даже просто, согласно постановлению правительства, не имеет права дальше занимать свою должность.

"В постановлении четко говорится, что "руководитель государственного научного учреждения назначается премьер-министром сроком на 5 лет и в возрасте до 70 лет. При этом одно и тоже лицо не может быть назначено более двух сроков подряд". Джамину Акималиеву 86 лет", – добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/417317
Теги:
Минсельхоз, наука, сельское хозяйство, Кыргызстан
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