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"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Парочка умных пацанов

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для двух щеночков-мальчиков. Щеночкам два месяца. Животные здоровы, от блох и глистов обработаны, получили первые прививки. Мальчишки умные. Захотите взять себе одного из них или забрать сразу пару, звоните: 0(700)064-560, 0(709)784-537.

Охранница Умка

"Добрые руки" представляют вашему вниманию шикарную, крупную собаку по имени Умка. Умка – очень умная и послушная, хорошая охранница. Собака здорова, привита и стерилизована (гулять и рожать щенков не будет). На новое место жительства Умку привезут. Телефон: 0(709)784-537.

Игривая Кира

Обратите внимание на красивую кошечку на фото ниже. Кира – маленькая. В настоящее время ей примерно 7-8 месяцев. Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное (гулять и рожать котят не будет). По характеру Кира нежная и очень игривая. Живет кошечка в квартире. К лоточку приучена. Надумаете познакомиться с ней поближе, обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/417318
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Кыргызстан, животные
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