В Джалал-Абаде выявлена незаконная вырубка деревьев

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭТН) установило факт незаконной вырубки деревьев ОсОО "Дастан Курулуш", сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что госинспекторы министерства в ходе проверки нового строительного объекта на улице Токтогула в Джалал-Абаде установили факт незаконной вырубки двух кленов.

В отношении ОсОО "Дастан Курулуш" составлен акт за самовольную вырубку деревьев. Сумма ущерба растительному миру составила 2 тысячи 543 сома.

Министерство призывает граждан сообщать о нарушениях, связанных с животным и растительным миром, начальнику управления биоресурсов ведомства по номеру 0220-911-911 или по горячим линиям структурных и подведомственных подразделений МПРЭТН:

Служба экологического и технического надзора 0312-54-05-79 или 0990-44-72-12;