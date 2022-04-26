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В Джалал-Абаде выявлена незаконная вырубка деревьев

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- Алина Мамаева
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭТН) установило факт незаконной вырубки деревьев ОсОО "Дастан Курулуш", сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что госинспекторы министерства в ходе проверки нового строительного объекта на улице Токтогула в Джалал-Абаде установили факт незаконной вырубки двух кленов.

В отношении ОсОО "Дастан Курулуш" составлен акт за самовольную вырубку деревьев. Сумма ущерба растительному миру составила 2 тысячи 543 сома.

Министерство призывает граждан сообщать о нарушениях, связанных с животным и растительным миром, начальнику управления биоресурсов ведомства по номеру 0220-911-911 или по горячим линиям структурных и подведомственных подразделений МПРЭТН:

Служба экологического и технического надзора 0312-54-05-79 или 0990-44-72-12;

  1. Бишкекское региональное управление – 0554-434-202;
  2. Чуйское региональное управление - 0707-466-225;
  3. Таласское региональное управление – 0509-101-911;
  4. Иссык-Кульское региональное управление – 0550-270-681;
  5. Нарынское региональное управление – 0708-828-208;
  6. Ошское региональное управление – 0550-179-747;
  7. Джалал-Абадское региональное управление – 0220-786-273;
  8. Баткенское региональное управление – 0995-301-410.


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URL: https://www.vb.kg/417321
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, вырубка деревьев
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