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У иссыккульца обнаружили шкуры краснокнижных медведей

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- Алина Мамаева
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23 апреля 2022 года Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с туристско-экологической милицией УВД Иссык-Кульской области обнаружили две шкуры незаконно добытых медведей, занесенных в Красную книгу, в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медвежьи шкуры нашли у жителя Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Т.А.К.

В настоящее время устанавливается, были ли медведи застрелены или попали в ловушку. По предварительным данным, факт незаконной добычи медведей был произведен на территории государственного природного парка "Хан-Тенгири".

Материалы переданы в Ак-Суйский РОВД и поставлены на учет.

При этом отмечаем, что в случае обнаружения фактов незаконной добычи (отстрел, отлов) животных на территориях государственных природных парков размер взыскания увеличивается вдвое.

СПРАВКА

Согласно постановлению правительства КР № 224 от 3 мая 2013 года, штраф за незаконную добычу (отстрел, отлов) одного медведя составляет 1 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/417322
Теги:
экология, Кыргызстан
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