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Найдены окаменелости доисторического животного без глаз и с лапами-ходулями

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- Анастасия Карелина
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В Канаде нашли окаменелости доисторического животного без глаз и с лапами-ходулями. Об этом сообщает Live Science.

В Онтарио на берегу озера Симко палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости древнего членистоногого из группы маррелломорф. Оно жило на Земле примерно 450 миллионов лет назад - задолго до динозавров. Новый вид ученые назвали Tomlinsonus dimitrii.

Животное было короче указательного пальца человека - всего шесть сантиметров. Голову членистоногого покрывали перьевидные шипы. Интересно, что палеонтологи не нашли у существа глаз. Скорее всего, оно было слепым.

Тело Tomlinsonus dimitrii было сегментированным, как у пауков или насекомых. Животное имело несколько наборов конечностей, в том числе пару, похожую на ходули. С помощью нее древнее животное перемещалось по морскому дну.


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URL: https://www.vb.kg/417324
Теги:
Канада, животные, в мире
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