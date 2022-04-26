Найдены окаменелости доисторического животного без глаз и с лапами-ходулями

В Канаде нашли окаменелости доисторического животного без глаз и с лапами-ходулями. Об этом сообщает Live Science.

В Онтарио на берегу озера Симко палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости древнего членистоногого из группы маррелломорф. Оно жило на Земле примерно 450 миллионов лет назад - задолго до динозавров. Новый вид ученые назвали Tomlinsonus dimitrii.

Животное было короче указательного пальца человека - всего шесть сантиметров. Голову членистоногого покрывали перьевидные шипы. Интересно, что палеонтологи не нашли у существа глаз. Скорее всего, оно было слепым.

Тело Tomlinsonus dimitrii было сегментированным, как у пауков или насекомых. Животное имело несколько наборов конечностей, в том числе пару, похожую на ходули. С помощью нее древнее животное перемещалось по морскому дну.