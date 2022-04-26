Важным событием станет Солнечное затмение. Гороскоп с 24 апреля по 1 мая

Важным событием в конце апреля – начале мая станет первое в этот году частное Солнечное затмение. Полная фаза Солнечного затмения придётся на 1 мая в 2 часа 41 минуту Бишкекского времени (30 апреля в 23 часа 41 минуту Московского времени). В Бишкеке наблюдать его будет невозможно, но учитывать его влияние при планировании дел важно.

Овен – появится возможность преодолеть разногласия и противоречия, возникшие как в общении с руководством, влиятельными людьми, так и с любимым человеком. Поменяв стратегию и тактику в решении проблемных вопросов, осознав допущенные ошибки, удастся найти компромиссные решения. Покупки, финансовые сделки не откладывайте до выходных дней. Удастся найти удачные варианты. Отложив покупки и сделки на последние дни недели, вы рискуете упустить подходящие возможности.

Телец – столкнувшись с тупиком в решении важных вопросов, не стесняйтесь обратиться за советом и поддержкой к друзьям и коллегам. С вами поделятся ценными советами и опытом, что позволит вам в корне поменять свои планы, пересмотреть проекты, выбрав те, что приведут к желаемым целям. Перемены в кругу вашего общения также пойдут на пользу. Отвергая поддержку и советы, вы рискуете в выходные дни единолично принять решения, которые могут разрушить мосты, ведущие к успеху.

Близнецы – поддержка руководства и влиятельных людей позволит преодолеть сложные времена, преуспеть в карьере. Поспешите с оформлением документов. Вы сможете успеть до майских праздников и ретроградного движения Меркурия решить основные вопросы. В дальнейшем либо могут изменить правила не в лучшую для вас сторону, либо возникнут бюрократические проволочки. Отношения с любимым человеком также выйдут на новый уровень. В выходные дни поберегите здоровье и нервы, не слушая всевозможные слухи.

Рак – в вашем распорядке дня благополучно уместятся и продуктивные деловые встречи, и романтические путешествия, и вечеринки с друзьями. Устраивайте поездки сейчас, планируйте отдых на время майских праздников и летних каникул. Время пролетает быстро, а выбранные сейчас варианты окажутся удачными. Возможно получение обнадёживающих известий издалека. В выходные дни воздержитесь от споров с коллегами и деловыми партнёрами, начала совместных с ними дел.

Лев – проявив расторопность и настойчивость, вы существенно поправите финансовое положение, создав дополнительные источники доходов. Постарайтесь попасть на приём к руководству или зайти в различные инстанции до майских праздников. У вас есть шанс успешно решить важные вопросы, получить документы. Участие в конкурсе на более высокую должность также может увенчаться успехом. В завершение недели возникающие идеи опасны своей амбициозностью, поскольку могут усложнить отношения.

Дева – предложения друзей и деловых партнёров, затея любимого человека могут показаться абсурдными, но благодаря этим предложениям у вас появится возможность существенно изменить свою жизнь, достичь значимых успехов, а также смягчить приближающийся кризис. Промедлив с принятием решений до выходных дней, вы можете упустить свой шанс ввиду изменившихся условий.

Весы – направьте все свои усилия на карьеру. Вы можете поменять место работы либо создать дополнительные источники доходов, что существенно увеличит финансовые потоки. Покупки, инвестиции в своё дело, а также сделки с недвижимостью, совершённые до выходных дней, принесут положительный эффект. В субботу и воскресенье траты денег не желательны, поскольку возникший азарт подтолкнёт к необдуманным вложениям.

Скорпион – время признаваться в чувствах, совершать подвиги ради любимого человека либо знакомиться, если ваше сердце пока свободно. Вы сумеете выстроить гармоничные отношения, не упустив своего шанса на личную жизнь. Продуктивно пройдут деловые встречи, поездки и публичные мероприятия. Лишь в выходные дни воздержитесь от клятв и обещаний, не требуя того же и от ваших собеседников. Скорее всего обещания окажутся пустым звуком.

Стрелец - задуманные планы по преобразованиям в доме и на работе постарайтесь претворить в жизнь до субботы. Вы сумеете воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и разрешить противоречия в семье, совершить необходимые покупки, успешно инвестировать в развитие своего дела либо ремонт в доме. Уже в выходные дни обстоятельства поменяются и ваши усилия могут доставить больше вреда, чем пользы.

Козерог – пока ваши идеи и предложения пользуются успехом, смело претворяйте их в жизнь. Ваша настойчивость поможет в проведении презентаций на работе, а также покорении сердца любимого человека. Не откладывайте на потом сдачу тестов на учёбе или участие в конкурсе на обучении в важной программе. Промедлив до выходных дней, вы столкнётесь с иным восприятием ваших мыслей, что может навредить имиджу на работе и амурным отношениям.

Водолей – решайте финансовые вопросы, совершайте покупки до субботы. Вы найдёте подходящие варианты и с выгодой для себя вложите деньги. Удачны и сделки с недвижимостью. Понимание и поддержка со стороны домочадцев ускорит ход дел. В выходные дни возникшие противоречия в семье могут перечеркнуть договорённости. А эмоции могут подталкивать на опрометчивые шаги. Программу проведения майских праздников лучше обсудить до субботы.

Рыбы – пока есть возможность проявить себя, презентуйте свои идеи, устраивайте деловые мероприятия, организовывайте досуг, вечеринки и свидания. Не откладывайте реализацию планов. Вы окажетесь в центре внимания, что обеспечит успех не только в карьере, но и восстановит личную жизнь. Поездки в течение недели пройдут продуктивно, а в выходные дни будьте аккуратнее, повышаются риски неприятных происшествий.

Астролог Андрей Рязанцев