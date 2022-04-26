Президент: Нам тоже полезно, когда иностранные хозяева содержат оппозицию

Президент Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" высказал свое мнение по поводу кыргызской оппозиции.

"Оппозиция у нас есть и хорошо, что она имеется. Чиновники слышат от них о своих недочетах и исправляют их", - сказал глава государства.

Вместе с тем, по мнению Жапарова, "оппозиция не должна обманывать народ, распространяя ложную информацию в своих корыстных целях".

"Ложь до добра не доведет. Пошумят они в течение 4-5 дней, а потом правда выходит наружу. Некоторые оппозиционеры берут деньги у иностранных хозяев, в интересах которых намереваются поднять народ и сделать революцию. Мы знаем все. Я сказал не трогать их. Пусть деньги приходят в страну. Нам тоже полезно, когда содержат оппозицию",