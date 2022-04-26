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Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 14 процентов

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- Александра Василькова
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Правление Национального банка 25 апреля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 14 процентов, сообщается на сайте регулятора.

Решение вступило в силу сегодня, 26 апреля.

Отмечено, что основанием для принятия такого решения стали происходящие геополитические события, продолжающийся рост цен на мировых рынках продовольствия и энергоносителей, которые усиливают инфляционное давление.

"В этих условиях в КР наряду с общемировой тенденцией потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 14,3 процента в годовом выражении", - говорится в сообщении Нацбанка.

Уточняется, что рост экономики Кыргызстана в январе - марте составил 4,5 процента, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор - 3,8 процента, и связан в большей степени с восстановлением показателей отраслей экономики после спада в начале 2021 года. Наиболее высокие показатели были отмечены в секторах промышленности, услуг и сельского хозяйства.

В перспективе неопределенность с точки зрения как глобального, так и регионального экономического развития значительно возросла и предопределяет дальнейшие экономические процессы в КР, в том числе динамику инфляции. В текущих реалиях ключевым фактором является поддержание макроэкономической и финансовой стабильности.

В результате предпринятых регулятором своевременных мер ситуация на денежном и валютном рынках остается относительно стабильной. При этом в данных сегментах, как и на финансовом рынке в целом, сохраняется определенная волатильность. Это обусловлено прежде всего открытостью и малыми размерами экономики Кыргызстана, тесными связями со странами - основными торговыми партнерами.

"Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 14 процентов. Проводимый курс денежно-кредитной политики направлен на сдерживание инфляционных рисков и снижение инфляционных ожиданий в КР. Данный уровень ключевой ставки отвечает макроэкономическим условиям страны и отражает политику НБ КР в отношении имеющихся рисков в экономике", - пояснили в Нацбанке.


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URL: https://www.vb.kg/417331
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, финансы
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