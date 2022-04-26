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Утверждена Программа по борьбе с торговлей людьми в КР на 2022-2025 годы

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- Алина Мамаева
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Утверждена Программа кабмина по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы и План мероприятий по реализации Программы кабмина по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба правительства.

Целью Программы по борьбе с торговлей людьми является обеспечение системного подхода и повышение эффективности мер противодействия торговле людьми, направленных на продвижение прав людей – лиц, пострадавших от торговли людьми, на основе координации деятельности и сотрудничества государственных органов с общественными и международными организациями.

Принятая Программа по борьбе с торговлей людьми имеет следующие приоритеты:

  1. правовая регламентация основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, направленных на предупреждение, пресечение торговли людьми, идентификацию и перенаправление жертв торговли людьми в целях оказания им помощи и защиты;
  2. предупреждение торговли людьми;
  3. пресечение и уголовное преследование виновных в торговле людьми;
  4. предоставление защиты и помощи жертвам торговли людьми;
  5. партнерство, сотрудничество и координация деятельности в сфере противодействия торговле людьми.


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URL: https://www.vb.kg/417337
Теги:
права человека, торговля людьми, Кыргызстан
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