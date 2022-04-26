Утверждена Программа по борьбе с торговлей людьми в КР на 2022-2025 годы

Утверждена Программа кабмина по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы и План мероприятий по реализации Программы кабмина по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба правительства.

Целью Программы по борьбе с торговлей людьми является обеспечение системного подхода и повышение эффективности мер противодействия торговле людьми, направленных на продвижение прав людей – лиц, пострадавших от торговли людьми, на основе координации деятельности и сотрудничества государственных органов с общественными и международными организациями.

Принятая Программа по борьбе с торговлей людьми имеет следующие приоритеты: