С 27 апреля из-за строительства канализации закроют улицу Буденного

Улица Будённого будет закрыта для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции, сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что с 27 апреля проезжую часть улицы Будённого закроют от Большого Чуйского канала до улицы Славянской для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции.

Строительные работы будут проводится в 5 этапов. Первым этапом планируется строительство магистральных канализационных сетей протяжённостью 310 погонных метров. В строительстве будут использованы трубы диаметром 300 мм.

Строительные работы проводит подрядная организация ОсОО "Арай". В планах завершить строительство к концу мая текущего года.