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С 27 апреля из-за строительства канализации закроют улицу Буденного

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- Алина Мамаева
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Улица Будённого будет закрыта для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции, сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что с 27 апреля проезжую часть улицы Будённого закроют от Большого Чуйского канала до улицы Славянской для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции.

Строительные работы будут проводится в 5 этапов. Первым этапом планируется строительство магистральных канализационных сетей протяжённостью 310 погонных метров. В строительстве будут использованы трубы диаметром 300 мм.

Строительные работы проводит подрядная организация ОсОО "Арай". В планах завершить строительство к концу мая текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/417339
Теги:
Бишкек
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