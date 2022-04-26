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Рязанский бизнес намерен активизировать экспорт в Кыргызстан

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- Алина Мамаева
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25 апреля 2022 года в Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча заместителя министра Вероники Исаевой с губернатором Рязанской области Российской Федерации Николаем Любимовым.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, фармацевтической, IT-сферах Кыргызской Республики и Рязанской области (Российская Федерация).

Рязанские компании выразили готовность активно экспортировать в Кыргызскую Республику продукцию металлообработки, машиностроения и фармацевтики, конвейерные линии собственного производства.

Кыргызская сторона отметила, что перспективным направлением может стать организация промышленной кооперации на территории КР.

В частности, замминистра В. Исаева отметила о принимаемых мерах по защите бизнеса, сокращении барьеров для инвесторов, улучшению законодательства и либерализации внешних и внутренних режимов. Призвала бизнес-круги активно принимать участие в проектах, проводимых на территории КР.

Также, заместитель министра В. Исаева приняла участие в церемонии открытия шоу-рума (многоотраслвой выставочной экспозиции) продукции рязанских производителей (город Бишкек, ул. Байтик Баатыра 17/2), на площадке которого на протяжении двух месяцев будет представлена продукция 57 компаний региона-более 500 образцов товаров и разработок.

СПРАВКА

По статистическим данным Рязанской области РФ товарооборот КР с Рязанской областью в 2021 году составил 6 миллионов долларов (экспорт – 93 процента, импорт – 7 процентов), увеличившись на 25 процентов по сравнению с 2020 годом.


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URL: https://www.vb.kg/417340
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика
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