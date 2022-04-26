Внимание! Альпинисту Белоусову Андрею требуется кровь для операции сердца

Требуется кровь Белоусу Андрею Владимировичу, 1959 года рождения для операции по протезированию аорты и аортального клапана. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила Ксения Ермолова.

По словам бишкекчанки, мужчине необходимы 8 доноров крови (группа крови не важна). Операция состоится уже в эту пятницу.

Кровь нужно сдать в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов- НИИХСТО, расположенном по адресу улица Тоголока Молдо, 3/1. Доноры должны прийти с паспортом, перед сдачей ничего не есть. Центр приема крови работает с 8.00 утра.

"Андрей Владимирович родом из Иркутска, приехал к нам и влюбился в наши горы, так и остался здесь жить. Он альпинист, сам не раз спасал людей. Теперь помощь нужна ему. Знаю, что не в праве никого просить, но может кому-то захочется сделать доброе дело и вам это вернется во сто крат!" - говорится в публикации Ермоловой.