Погода
$ 85.32 - 86.32
€ 91.87 - 92.87

Внимание! Альпинисту Белоусову Андрею требуется кровь для операции сердца

130  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Требуется кровь Белоусу Андрею Владимировичу, 1959 года рождения для операции по протезированию аорты и аортального клапана. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила Ксения Ермолова.

По словам бишкекчанки, мужчине необходимы 8 доноров крови (группа крови не важна). Операция состоится уже в эту пятницу.

Кровь нужно сдать в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов- НИИХСТО, расположенном по адресу улица Тоголока Молдо, 3/1. Доноры должны прийти с паспортом, перед сдачей ничего не есть. Центр приема крови работает с 8.00 утра.

"Андрей Владимирович родом из Иркутска, приехал к нам и влюбился в наши горы, так и остался здесь жить. Он альпинист, сам не раз спасал людей. Теперь помощь нужна ему. Знаю, что не в праве никого просить, но может кому-то захочется сделать доброе дело и вам это вернется во сто крат!" - говорится в публикации Ермоловой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417345
Теги:
операция, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  