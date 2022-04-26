Спецоперация на Украине как начало установления восточной цивилизации

После вывода военного контингента США из Афганистана в августе 2021 года умерла западная демократия. Теперь же в результате военной спецоперации России на Украине умрет западная цивилизация. На их руинах взрастёт новая мощная, восточная лавинообразующая демократия и цивилизация.

Американский социальный философ Сэмюэл Хантингтон еще в 1996 году в книге "Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка" предрек неизбежное разделение мира на два вида демократий и цивилизаций.

В 1945 году после победы над фашистской Германией мировые державы предполагали новый объединённый мир на принципах антифашизма. Однако это единение нарушила фултонская речь Уинстона Черчилля, после которой началось новое противостояние между западным и восточным пониманием демократии - "холодная война".

Хантингтон представил свою классификацию цивилизаций, которых он насчитал девять. Среди прочих есть православная и западная. Противостояние этих цивилизаций, похоже, мы сейчас и наблюдаем. Другие мировые игроки нынче - синская, индийская и исламская цивилизации.

В прошлом мировая история была в основном связана с борьбой между монархами, нациями и идеологиями, например, в западной цивилизации.

Но после окончания "холодной войны" мировая политика перешла в новую фазу, в которой незападные цивилизации перестали быть эксплуатируемыми придатками (колониями) западной цивилизации.

Хантингтон исследовал различные теории о природе глобальной политики в период после окончания "холодной войны". Некоторые теоретики и писатели утверждали, что права человека, либеральная демократия и капиталистическая свободная рыночная экономика стали единственной оставшейся идеологической альтернативой для наций в мире после окончания "холодной войны". В частности, Фрэнсис Фукуяма утверждал, что мир достиг "конца истории" в гегелевском смысле.

Это связано с распадом СССР, который ассоциировался с тезисом об окончательной победе западной либеральной цивилизации. Он считал, что именно с окончанием противостояния социалистического и капиталистического блоков настал "конец истории". В конце 80х - начале 90-х многие ругали Р.Рейгана и Дж.Буша-старшего именно за то, что при них Союз рухнул и был погребен под своими же останками. С гибелью СССР умерла и сама идея противостояния двух миров, которые в конкурентной борьбе только развивались во всех отношениях и двигали планету.

Для прогресса человеческой цивилизации необходимо чёткое разделение на плюс и минус, как в магните. Только при наличии двух полюсов магнит будет выполнять свои функции.

А теперь давайте поделим мир на два философских исторических полюса, которые к 21 веку определились в чётких границах. Назовём их восток-запад. Запад представляется Европой и США. Необходимо отметить, что к примеру, Япония временно относится к западной части. Так как при возникновении определённых диалектических обстоятельств Япония легко уйдёт на запад.

Далее составим восточный полюс мира. Россия, Китай, арабские страны, Африка и некоторые южноафриканские страны. Таким образом, если для неевропейских политиков существует запад и восток, для философского понимания запад и восток - это единое целое. Но в то же время оно противостоит самому себе.

Первая часть считает виновным в кризисе на Украине Россию, другая часть упрекает НАТО. С философской точки зрения, это была необходимая неизбежность, которая не зависела от Путина и Байдена. Просто каждый шёл своей дорогой и в какой-то точке их пути пересеклись - возникла та ситуация, которую мы имеем. Никто не хотел уступать.

Согласно Гегелю, мир не есть исключительное добро, а война не есть абсолютное зло. В случае войны и мира срабатывает первый закон диалектики единства и борьбы противоположностей.

Нынешний проект глобализации дал трещину по двум причинам: недовольство незападных стран и отсутствие согласия внутри Запада. Проект Трансатлантического партнерства потерпел крах, потому что Европа не желала оказаться в полном подчинении у транснациональных корпораций и элит ( по сути англосаксов). Пока Россия разбирается с Украиной, Запад включает санкционный конвейер, подрывая основы им же выстроенной глобализации.

Несмотря на фиаско, Запад все равно стремится сформировать свою новую реальность, где его богатство и мощь увеличится и укрепится, а западные альянсы и союзы станут более боеспособными и экономически независимы. Сейчас мы наблюдаем неоднозначную картину: с одной стороны, коллективный Запад более сплочен, решителен и агрессивен, чем лет 20 назад относительно давления на Россию. В то же время, он как никогда разобщен, относительно собственных интересов отдельных стран. Санкции против России обнажили внутренние противоречия западного блока.

США по-прежнему претендуют на роль ядра западного мира, хоть и с пониманием ослабленности позиций. Все меньше и тех, кто готов встать с ними в один ряд. Даже в рамках единого Запада шансы на интеграцию (то есть подчинение Европы англосаксам) представляются минимальными - что уж говорить про остальной мир.

Кризис на Украине демонстрирует достижение Соединёнными Штатами критического предела своих возможностей по удержанию мировой гегемонии, поскольку Белый дом не смог предотвратить специальную операцию ВС РФ, несмотря на многочисленные угрозы введения самых серьезных санкций против Москвы. В результате, Вашингтон начинает утрачивать роль "мирового жандарма" и единственного центра однополярного мира, в том числе и по отношению к странам Латинской Америки.

Профессор кафедры истории Латинской Америки Королевского института Элькано (Испания) К. Маламуд 3 марта опубликовал на сайте учебного заведения обзорный материал, в котором подчеркнул, что большинство латиноамериканских государств заняли нейтральную позицию в отношении конфликта на территории Украины. Подчеркивается, что отказ стран Латинской Америки примкнуть к тому или иному блоку свидетельствует о скором начале постамериканской эпохи с отсутствием гегемонии США в регионе.

Ситуация на Украине позволяет странам Латинской Америки активизировать борьбу за реальную независимость, за то, чтобы не следовать в фарватере неоколониальной политики США. Так, высокопоставленные американские чиновники 5 марта прибыли с официальным визитом в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Н.Мадуро, чтобы попытаться добиться от венесуэльских элит присоединиться к ограничительным мерам в отношении Москвы в связи с украинским кризисом.

Однако, как отметил колумнист американской газеты "Вашингтон пост" Тимоти Гилл, Каракас не намерен принимать участие в санкционной кампании Запада.

Подчеркивается, что Венесуэлу, в первую очередь, не устраивает неоколониальная политика Белого дома, в целом внешнеполитический курс администрации президента США Джозефа Байдена, а также принудительное насаждение американской модели "демократии" в странах Латинской Америки.

Специальная военная операция России на Украине не лучшим образом сказалась на политическом и экономическом влиянии США в Латинской Америке. Как заявил специальный помощник главы Южного командования армии США Лиланд Лазарус, укрепление торгово-экономических связей и расширение военно-технического сотрудничества России с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа ослабляет сотрудничество латиноамериканских государств с США. Подчеркивается, что расширение торгово-экономических и военно-технических контактов стран Латинской Америки с Москвой в конечном итоге идёт на пользу государствам региона, позволяет им оснастить свои армии российским вооружением и военной техникой, превосходящими американские аналоги по тактико-техническим характеристикам.

Российско-китайская концепция "Большой Евразии" может выстроить союзническую коалицию стран Дальнего Востока, которая размывает влияние США. Сотрудничество с Вашингтоном всегда означало для азиатских стран смену политического строя, в то время как Москва и Пекин развивают экономическое взаимодействие без привязки к политическим и идеологическим вопросам. Так, под воздействием США руководство Украины расторгло ранее подписанный Киевом и Пекином контракт на приобретение двигателестроительного завода "Мотор СИЧ" из-за опасения, что Китай получит доступ к технологиям вертолето- и самолетостроения, которые будут использованы для производства конкурентоспособной авиационной техники.

США используют механизмы недобросовестной конкуренции в отношении своих азиатских союзников - Японии и Южной Кореи - для монополизации мирового рынка электроники. Как только Токио и Сеул начинают опережать Вашингтон в какой-либо из высокотехнологичных отраслей, то на их корпорации накладываются искусственные финансовые и технические ограничения с целью замедления их развития.

К примеру, из-за этого корейская корпорация "Самсунг " и японская "Сони" были вынуждены присоединиться к санкциям в отношении китайского производителя электроники "Хуавей", вследствие чего были нарушены производственные цепочки, приведшие, в свою очередь, к крупным финансовым потерям. По схожей стратегии Вашингтон повлиял на Южную Корею и Японию в решении отказаться от поставок в Россию бытовой и электроники в связи с конфликтом на Украине.

Мир разделился на два лагеря, а ситуация на Украине еще чётче показала этот водораздел. И этот разделенный мир не устраивает Запад. Взглянем на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую спецоперацию России на Украине. На первый взгляд, цифры внушительные: резолюцию не поддержали всего 40 стран (35 воздержались, 5 против), за проголосовала 141 страна. Но если посмотреть предметно, то на эти 40 стран, включая Индию и Китай, приходится преобладающая часть населения Земли.

И дело тут даже не в процентах населения, а в том, что англосаксонские претензии на мировое господство оказались несостоятельны. Англосаксы создали глобальную систему, самую громоздкую в истории человечества, но в итоге надломились под тяжестью взятого на себя груза. В то же время ключевые незападные цивилизации отказываются дальше играть по их правилам.

Если взглянуть на историю, то увидим, что глобализационные механизмы запускались либо перед мировыми войнами, либо после них, либо в эпоху политико-социальных потрясений планетарного масштаба. Последняя, третья волна, началось после распада СССР и набирала обороты, пожалуй, вплоть до мюнхенской речи В.Путина в 2007 году, где он прямо указал на однополярность строящегося мира и его недопустимости.

Нынешний украинский кризис дал ясно понять англосаксонской цивилизации - новый миропорядок будет строиться не по их сценарию.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев