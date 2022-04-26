В Бишкеке почтили память чернобыльцев

Сегодня, 26 апреля, в парке имени Юлиуса Фучика состоялся митинг-реквием, посвященный 36-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны полковник Алмазбек Карасартов, представители мэрии города Бишкекв, депутаты Бишкеского городского кенеша, представители Общественного объединения "Союз Чернобыль", ликвидаторы последствий аварии и члены их семей, а также учащиеся средних школ города Бишкека.

"В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не жалея своей жизни, в сложных и опасных условиях высокого радиационного загрязнения мужественно боролся с этой катастрофой. Благодаря их самоотверженности дальнейшее распространение радиации удалось остановить". "Ваш подвиг - яркий пример бесстрашия и патриотизма!", - отметил в выступлении Карасартов.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.