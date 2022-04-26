Пограничники пресекли контрабанду слив на 300 тысяч сомов

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 25 апреля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу.

В местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил автомашину "Мерседес-Бенц Спринтер", направлявшуюся в сторону Республики Узбекистан.

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы и задержали автомашину и водителя - уроженца КР, 1986 года рождения. В машине был обнаружены фрукты – 2500 кг слив.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила около 300 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.