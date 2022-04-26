Прокуратура установила факт хищения зарплат у военнослужащих

Военной прокуратурой ведется работа по выявлению и пресечению в Вооруженных cилах фактов хищения бюджетных средств, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так, в ходе прокурорской проверки в воинской части № 20636 Министерства обороны, расположенной в городе Балыкчи, установлены факты подделки должностными лицами финансовых документов и присвоения денежных средств, предназначенных на выплату военнослужащим денежного довольствия на сумму более 900 тысяч сомов.

По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества"), статье 337 ("Злоупотребление должностным положением"), статье 346 ("Служебный подлог") и проводится расследование.