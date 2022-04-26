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Мирзиёев: Такой исторической встречи между РУз и КР раньше не было

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая посетит с визитом Кыргызстан. Об этом сообщил кыргызский президент Садыр Жапаров в интервью kabar.kg.

По его словам, в тот же день Кыргызстан посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 мая ожидается прибытие всех президентов государств-членов Евразийского экономического союза.

"У всего есть свое время. Обращаюсь к тем, кто говорит, что ни один президент не приезжал к нам - потерпите, все приедут", - заявил Садыр Жапаров.

В марте 2021 года в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан страны договорились создать совместный инвестфонд, открыть авиасообщение в Сох и решить вопрос со спорной местностью Ункур-Тоо, выделить 100 грантовых мест для кыргызстанцев в узбекских вузах, подготовить проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и другие. Шавкат Мирзиёев заявил, что "такой исторической встречи между странами раньше не было".

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/417354
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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