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В Чуйской области прошли рейды "Бродяга"

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- Алина Мамаева
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В Чуйской области 20-22 апреля сотрудники милиции провели профилактические рейдовые мероприятия "Бродяга", сообщает региональное ГУВД.

В них приняли участие более 320 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области, более 30 представителей отдела образований, более 25 представителей отдела социальной защиты и более 6 Комиссий по делам детей и другие.

Всего проверено 210 мест концентрации несовершеннолетних и лиц без определенного места жительства. Среди них:

  1. торгово-развлекательные центры - 68;
  2. подвалы, теплотрассы -17;
  3. компьютерные и интернет-клубы - 66;
  4. иные места - 54.

В рамках проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками милиции Чуйской

области выявлено 70 несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и

попрошайничеством. Один из них отправлен в социальный центр.

Кроме того, выявлено 27 несовершеннолетних, не обучающихся в школе, 17 из них возвращено в общеобразовательные организации.

В ходе проведенных рейдовых мероприятий выявлено более 50 несовершеннолетних работающих в разных сферах услуг


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URL: https://www.vb.kg/417355
Теги:
ГУВД, дети, рейд, Чуйская область, Кыргызстан
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