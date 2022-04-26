В Чуйской области прошли рейды "Бродяга"

В Чуйской области 20-22 апреля сотрудники милиции провели профилактические рейдовые мероприятия "Бродяга", сообщает региональное ГУВД.

В них приняли участие более 320 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области, более 30 представителей отдела образований, более 25 представителей отдела социальной защиты и более 6 Комиссий по делам детей и другие.

Всего проверено 210 мест концентрации несовершеннолетних и лиц без определенного места жительства. Среди них:

торгово-развлекательные центры - 68; подвалы, теплотрассы -17; компьютерные и интернет-клубы - 66; иные места - 54.

В рамках проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками милиции Чуйской

области выявлено 70 несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и

попрошайничеством. Один из них отправлен в социальный центр.

Кроме того, выявлено 27 несовершеннолетних, не обучающихся в школе, 17 из них возвращено в общеобразовательные организации.

В ходе проведенных рейдовых мероприятий выявлено более 50 несовершеннолетних работающих в разных сферах услуг