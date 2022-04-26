Самцы пауков научились катапультироваться, чтобы избежать поедания самками

Самки некоторых насекомых и пауков поедают самцов непосредственно во время спаривания или после него. Сексуальный каннибализм помогает запасти больше ресурсов для выращивания потомства. Однако не все самцы готовы жертвовать ради этого жизнью. Многие из них ищут разные стратегии, позволяющие спастись. Например, выбирают не слишком опасных партнерш. Самцы же пауков Philoponella prominens нашли более эффектный способ выжить после спаривания - катапультирование. Об этом рассказывает Current Biology.

У пауков Philoponella prominens после спаривания выживают лишь те самцы, которые вовремя катапультируются с партнерш, отпрыгивая как можно дальше.

Philoponella prominens живут тесными колониями, раскидывая паутину в непосредственной близости друг от друга. Численность такой группы может достигать нескольких сотен мелких пауков, и самцов среди них в среднем в полтора раза больше, чем самок.

Шичан Чжан из Хубэйского университета с коллегами исследовали 477 колоний в естественных условиях, наблюдая множество случаев сексуального каннибализма. Спастись удавалось лишь тем самцам, которые внезапно и ловко катапультировались сразу после спаривания на скорости от 32 до 88 сантиметров в секунду.

Чтобы подробнее изучить этот способ спасения, биологи собрали молодых пауков для лабораторных экспериментов. Когда те достигали половой зрелости, самцов подсаживали к самкам, снимая весь процесс с помощью высокоскоростной камеры. Ученые проследили за 155 спариваниями, и в 152 из них самцам удавалось спастись, оттолкнувшись от более крупной самки передними конечностями. Максимальная скорость достигала в среднем 65 сантиметров в секунду, ускорение - 100 метров на секунду в квадрате. Причем самцы бешено вращались в полете, делая по 175 оборотов в секунду. Чтобы подтвердить роль этого процесса, в 30 случаях им помешали катапультироваться, удерживая кисточкой. Как и ожидали ученые, все 30 самцов были съедены.