Динара Кутманова рассказала президенту о ходе программы "Жашыл Мурас"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 апреля, принял министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динару Кутманову. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных направлениях проводимой ведомством работы в природоохранной сфере и отрасли недропользования, в том числе о достижениях Кыргызстана за последние полтора года в вопросах природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Кыргызстан на сегодняшний день значительно продвинул климатические амбиции. С ноября 2020 года одним из главных приоритетов природоохранного ведомства была определена климатическая повестка, как одна из глобальных проблем современности.

Также Динара Кутманова рассказала о реализации стартовавшей 12 марта программы "Жашыл мурас", о работе по восстановлению системы экологического контроля по всей стране и над стратегией развития отрасли недропользования, в частности по вопросу долевого участия государства в разработке месторождений Кыргызстана.

Глава государства и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора также обсудили спектр деятельности ведомства по привлечению климатического финансирования по итогам переговоров и инициатив, озвученных на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго. В ближайшее время ожидается решение вопросов климатического финансирования, которое будет направлено на решение проблем в секторах энергетики и автотранспорта.

По итогам встречи президент Садыр Жапаров поручил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Динаре Кутмановой активизировать качественную и своевременную реализацию программы "Жашыл Мурас", ускорить работу по решению вопросов климатического финансирования и долевого участия государства в разработке месторождений страны.