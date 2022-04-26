В Бишкеке убрали 30 рекламных конструкций, вывесок и баннеров

Сотрудники акимиата Первомайского района совместно с муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием и предприятием "Тазалык" продолжают освобождать район от самовольно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этот раз по проспекту Жибек-Жолу от проспекта Манаса до Фучика убрали порядка 30 рекламных конструкций, вывесок и баннеров.

Также совместно с ГУ "Бишкекглавархитектура" выданы уведомления о добровольном сносе владельцам конструкций с нарушениями по проспекту Чуй от Логвиненко до Тоголок Молдо.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: