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В Бишкеке убрали 30 рекламных конструкций, вывесок и баннеров

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- Алина Мамаева
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Сотрудники акимиата Первомайского района совместно с муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием и предприятием "Тазалык" продолжают освобождать район от самовольно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этот раз по проспекту Жибек-Жолу от проспекта Манаса до Фучика убрали порядка 30 рекламных конструкций, вывесок и баннеров.

Также совместно с ГУ "Бишкекглавархитектура" выданы уведомления о добровольном сносе владельцам конструкций с нарушениями по проспекту Чуй от Логвиненко до Тоголок Молдо.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району:0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району:0555404818;
  4. по Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/417359
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек, Кыргызстан
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