Погода
$ 85.32 - 86.32
€ 91.87 - 92.87

С начала года в КР было выдано более 5,5 тысяч льготных сельхозкредитов

157  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство сельского хозяйства отчиталось о реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства - 10".

В ведомстве сообщили, что по данным на 21 апреля по категории "Растениеводство" всего выдано 2090 кредитов на общую сумму 866 миллионов 933 тысячи сомов.

Из них:

  1. ОАО "Айыл Банк" выдал 884 кредитов на сумму 393 миллиона 948 тысяч сомов;
  2. ОАО "РСК Банк" выдал 1 тысячу 27 кредитов на сумму 474 миллиона 500 сомов;
  3. ЗАО "КИКБ" выдал 179 кредитов на 65 миллионов 535 тысяч сомов.

По категории "Животноводство" всего выдано 3 тысячи 396 кредитов на общую сумму 1 миллиард 733 миллиона 908 тысяч сомов.

Из них:

  1. ОАО "Айыл Банк" - 1 тысяча 309 кредитов на сумму 754 миллиона 874 тысяч сомов;
  2. ОАО РСК "Банк" - 1 тысяча 800 кредитов на сумму 835 миллионов 579 тысяч сомов;
  3. ЗАО "КИКБ" - 287 кредитов на сумму 143 миллиона 455 тысяч сомов.

По категории "Агропереработка" всего выдано 77 кредитов на общую сумму 202 миллиона 350 тысяч сомов.

Из них:

  1. ОАО "Айыл Банк" - 41 кредитов на сумму 82 миллиона 640 тысяч сомов;
  2. ОАО "РСК Банк" - 26 кредитов на 84 миллиона 510 тысяч сомов;
  3. ЗАО "КИКБ" - 10 кредитов на 35 миллионов сомов.

Всего по 3 категориям выдано 5 тысяч 563 кредита на общую сумму 2 миллиарда 803 миллиона 191 тысячу сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417360
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, финансирование, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  