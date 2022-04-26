С начала года в КР было выдано более 5,5 тысяч льготных сельхозкредитов

Министерство сельского хозяйства отчиталось о реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства - 10".

В ведомстве сообщили, что по данным на 21 апреля по категории "Растениеводство" всего выдано 2090 кредитов на общую сумму 866 миллионов 933 тысячи сомов.

Из них:

ОАО "Айыл Банк" выдал 884 кредитов на сумму 393 миллиона 948 тысяч сомов; ОАО "РСК Банк" выдал 1 тысячу 27 кредитов на сумму 474 миллиона 500 сомов; ЗАО "КИКБ" выдал 179 кредитов на 65 миллионов 535 тысяч сомов.

По категории "Животноводство" всего выдано 3 тысячи 396 кредитов на общую сумму 1 миллиард 733 миллиона 908 тысяч сомов.

Из них:

ОАО "Айыл Банк" - 1 тысяча 309 кредитов на сумму 754 миллиона 874 тысяч сомов; ОАО РСК "Банк" - 1 тысяча 800 кредитов на сумму 835 миллионов 579 тысяч сомов; ЗАО "КИКБ" - 287 кредитов на сумму 143 миллиона 455 тысяч сомов.

По категории "Агропереработка" всего выдано 77 кредитов на общую сумму 202 миллиона 350 тысяч сомов.

Из них:

ОАО "Айыл Банк" - 41 кредитов на сумму 82 миллиона 640 тысяч сомов; ОАО "РСК Банк" - 26 кредитов на 84 миллиона 510 тысяч сомов; ЗАО "КИКБ" - 10 кредитов на 35 миллионов сомов.

Всего по 3 категориям выдано 5 тысяч 563 кредита на общую сумму 2 миллиарда 803 миллиона 191 тысячу сомов.