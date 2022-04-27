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Медикам в РУз разрешили заниматься индивидуальной врачебной практикой

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Медицинские работники в Узбекистане с 1 сентября текущего года смогут осуществлять индивидуальную семейную врачебную практику. Об этом говорится в постановлении "О дополнительных мерах по приближению к населению первичной медико-санитарной помощи и повышению эффективности медицинских услуг", подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым 25 апреля.

"Для осуществления индивидуальной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачам указанной категории разрешается оказание медицинских услуг у себя на дому или в арендованных помещениях", - поясняется в документе.

Оплата за услуги, оказанные индивидуальными семейными врачами прикрепленному [к участку] населению безвозмездно, осуществляется за счет Государственного фонда медстрахования. До конца 2022 года опыт введения индивидуальной врачебной практики будет внедрен в Сырдарьинской области, в последующем - поэтапно в других регионах республики.

Постановлением разрешается организация в многопрофильных центральных поликлиниках городов и районов платных медуслуг, помимо гарантированных государством бесплатных. До 75% средств, поступивших от платных услуг, будут направляться на поощрение медработников этих поликлиник.

Время работы дневных стационаров в пунктах семейного врача, семейных и многопрофильных центральных поликлиниках городов и районов продлевается до 20:00 часов. С 1 июня медработники, осуществляющие деятельность в этих стационарах, будут получать надбавку к заработной плате. Запланировано открыть 136 новых пунктов семейного врача и семейных поликлиник в 2022 году и 140 - в 2023 году.

Постановление предусматривает ряд других новшеств, а также мер поддержки и стимулирования медработников, в частности:

С 1 мая этого года в махаллях, отдаленных от учреждений первичной медико-санитарной помощи, будут созданы махаллинские медицинские пункты. Врачам, работающим в таких пунктах и семейных поликлиниках в отдаленных и труднодоступных районах, устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2 млн сумов ($177). За счет средств местных бюджетов им покрывается до 50% стоимости жилья, приобретаемого на основе ипотечного кредита (но не более 500 размеров базовой расчетной величины).

С 1 августа будет внедрена новая рейтинговая система оценки эффективности деятельности пунктов семейного врача и семейных поликлиник. Медучреждения и врачи, достигшие положительных показателей по избавлению пациентов от лишнего веса, соблюдению принципов правильного питания, повышению физической активности, профилактики инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний, каждые 6 месяцев награждаются денежной премией и ценными подарками.

С 1 июня вводится практика бесплатной вакцинации против гепатита "В" работников государственных медучреждений, непосредственно работающих с кровью.

За счет средств Государственного фонда медицинского страхования высокотехнологичные операции ежегодно будут получать до 1000 больных медработников, не имеющих льгот, но с многолетним стажем работы в государственных медучреждениях.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/417361
Теги:
Узбекистан, медики
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