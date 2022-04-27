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Ясновидящая: В России, возможно, через 1,5 года произойдет смена власти

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- Бактыгуль Акжолова
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Россию ждут нелегкие времена, и ей нужно быть готовой к этому. Таким предсказанием поделилась ясновидящая из Кыргызстана Света Тойгонбаева. По ее словам, конфликт с Украиной затянется где-то месяцев на 5.

"Президент России ведет переговоры с различным количеством людей и получает разного рода советы от своего окружения. С одной стороны, Путин получает большую поддержку народа, с другой – есть немало и недовольных. Он ставит перед собой большие цели, но пока результатов я не вижу. Возможно, через 1,5 года произойдет смена власти, при этом, по какой причине это произойдет, пока неизвестно. В целом, в России ожидается кризис, а также разногласия среди людей.

Я вижу, что со временем здоровье Путина может ухудшиться. Поэтому он должен очень тщательно следить за своим здоровьем.

Вообще, война на Украине - это не последнее испытание для мира. Она за собой потянет другие военные конфликты в других точках планеты.

Поэтому я бы посоветовала крупным державам заранее составить тщательный стратегический антикризисный план", - сказала Тойгонбаева.

Также гадалка заглянула в будущее президента Казахстана.

"Что касается президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, то он напрасно думает, что успокоил свой народ и держит ситуацию под контролем. Скорее всего, он уйдет с поста раньше срока, и причиной тому станут новые волнения в стране. Его недруги, в том числе и из клана Назарбаева, не дремлют и ждут своего часа. Казахстан также ждут нелегкие времена", - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/417362
Теги:
Казахстан, Россия, Украина, Кыргызстан, Света Тойгонбаева
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