Уголовные дела на Болота Темира объединены в одно производство

Четыре уголовных дела журналиста Болота Темирова объединены в одно производство. В настоящее время их изучают сотрудники прокуратуры. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в информагентстве "Кабар".

Начальник Следственной службы МВД Кыргызстана Альтаир Исмаилов рассказал собравшимся последние данные, касающиеся громкого дела журналиста Болота Темирова.

Исмаилов напомнил, что Болот Темиров получил российское гражданство в 1996 году в 16 лет. Затем в 2008 году он обратился уже за получением кыргызского паспорта.

"Согласно закону Кыргызской Республики, Темиров должен был сначала обратиться на имя президента с соответствующим заявлением. Кроме того, он пользуется военным билетом другого человека. Это является нарушением закона", - рассказал начальник Следственной службы.

По данным следствия, Темиров находился в сговоре с должностными лицами паспортного отдела с целью незаконного получения паспорта гражданина Кыргызской Республики. В 2008 году, нарушив процедуру получения паспорта КР, будучи гражданином иного государства, он предоставил в паспортный отдел военный билет, выданный Узгенским объединенным городским военным комиссариатом, принадлежащий другому лицу. Каких-либо сведений в Министерстве обороны Кыргызской Республики о получении военного билета и прохождении срочной военной или альтернативной службы самим Болотом Темировым нет.

Напомним, что Болота Темирова обвиняют по следующим статьям: "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыты", "Склонение к употреблению наркотических средств и психотропных веществ", "Подделка документов" и "Незаконное пересечение государственной границы КР".