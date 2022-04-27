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Дети погибших сотрудников СИН будут получать стипендии в 1000 сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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18 детей погибших сотрудников СИН будут ежемесячно получать стипендии в 1000 сомов

Начиная с 2021 года по инициативе Совета ветеранов СИН началась уникальная программа по социальной поддержке семей работников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей.

СИН взяла под свою опеку восемь детей из таких семей возрастом от 6 до 12 лет, и при содействии общественного фонда "Инсандык жардам" из Бишкека организовала ежемесячную выплату малышам именных стипендий в размере 1000 сомов. Эта сумма будет выплачиваться им вплоть до окончания средней школы, а в перспективе – и на период дальнейшей учебы в вузах.

"Вчера состоялась наша очередная встреча с детьми, их матерями и представителями "Инсандык жардам", - заявил председатель Совета ветеранов СИН полковник в/с Алибай Нишанбаев. Достигнута договоренность о расширении количества стипендиатов сразу на десять человек, то есть теперь регулярную матпомощь будут получать уже 18 детей наших коллег".


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URL: https://www.vb.kg/417365
Теги:
ГСИН, дети, пособия, Кыргызстан
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