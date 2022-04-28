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87% случаев насилия против женщин в РУз в 2021 году совершено в семье

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- Назгуль Абдыразакова
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В 2021 году в правоохранительные органы Узбекистана поступило 39343 обращения о случаях давления и насилия в отношении женщин и девушек. Среди них 34330, или 87 процентов, совершено в семье.

Данные о ситуации с домашним насилием в Узбекистане были представлены на пресс-конференции в агентстве информации и массовых коммуникаций 26 апреля.

В 2021 году в правоохранительные органы поступило 39343 обращения о случаях давления и насилия в отношении женщин и девушек. Всем им были оформлены охранные ордера. Из них 378 ордеров выданы несовершеннолетним, 9861 ордер женщинам и девушкам в возрасте 18−30 лет, 29104 - женщинам старше 30 лет.

Из всех зарегистрированных случаев насилия против женщин 34330, или 87 процентов, совершено в семье.

Из общего числа охранных ордеров 26667 выданы для защиты от супругов, 1559 - от свекровей, 1128 - от невесток и 9989 ордеров - для защиты от других лиц.

В ходе изучения обращений выявлены 106 случаев полового, 234 случая экономического, 18777 случаев психологического, 13658 случаев физического насилия, а также 7174 случая давления.

В 20769 случаях, когда были выданы охранные ордера, семьи примирились, в 15142 случаях конфликты устранены, в 921 случае произошел развод, в 2222 случаях конфликт не устранен.

Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане 26 апреля опубликовало видеоклип группы Sahar на песню Ayol, посвященный теме домашнего насилия и его негативного влияния на психику детей.

В конце клипа приводится информация о том, что по состоянию на 2017 год в мире каждый четвёртый ребенок в возрасте до 5 лет жил с матерью, подвергающейся насилию со стороны супруга.


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URL: https://www.vb.kg/417370
Теги:
семейное насилие, Узбекистан
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