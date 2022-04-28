Келинка Верангуль восхищает Казнет вайнами про домашний быт

В TikTok и Instagram набирает популярность аккаунт Веры Мадиевой из Костаная, которая снимает вайны про быт в русско-казахской семье. Главная героиня роликов - келинка Верангуль, которая умеет готовить бешбармак, варит чай в самоваре и встречает гостей по выходным. Одно из ее последних видео набрало больше трех миллионов просмотров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вера Мадиева живет в большой и дружной интернациональной семье. Она русская, муж казах. В 2020 году во время карантина девушка увлеклась съемкой вайнов.

"Мы сидели взаперти, и меня будто посетило творческое прозрение. Начала выкладывать ролики в Instagram. Я решила, что не нужно особо ничего придумывать, а снимать просто жизнь. Честно, боялась поначалу касаться темы келинки. Не знала, как отреагируют наши земляки, мол, казахско-русская келинка и шутит над менталитетом. А оказалось совсем наоборот, я даже не ожидала, что всем так полюбится Верангуль. Что мне близко или с чем часто сталкиваются мои подруги, я все перевожу в юмор, меня это вдохновляет. Тиктоки я начала снимать только в прошлом году, пробовала на разную тематику, но больше всего отзывов и просмотров все равно у келинки Верангуль", - смеется Вера.

Чаще всего это ролики, в которых Вера отыгрывает ситуации под разные звуки. К примеру, видео, на котором она делает домашнюю работу по казахскому языку со своим ребенком.

"Я так не кричу, конечно, но, как ни странно, в нашей семье казахский с дочей делаю только я. Спасибо гуглу за новые приложения", - рассказывает девушка.

Источник: tengrinews.kz