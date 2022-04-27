В Токтогульском районе задержаны наркоторговцы с более 5 кг гашиша

В Токтогульском районе задержаны наркоторговцы с более 5 килограммами гашиша, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что 9 апреля оперативниками СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области получена оперативная информация о том, что парень по имени Кылыч, уроженец Токтогульского района Джалал-Абадской области, занимается продажей и хранением наркотических средств в больших объемах.

Согласно полученной информации, 12 апреля 2022 года УВД Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по ст. 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

В ходе специально-следственных действий у лица по имени Кылыч произведен контрольный закуп наркотических средств.

В рамках уголовного дела возле автозаправки на трассе Бишкек - Ош в момент сбыта наркотических средств задержаны двое мужчин, у которых в ходе осмотра были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере.

Согласно судебно-химической экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" весом 5 кг 540 гр.

В настоящее время задержанные находятся в ИВС УВД Джалал-Абадской области.