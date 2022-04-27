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В Китае впервые выявили заражение человека птичьим гриппом H3N8

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- Айжан Мамбеталиева
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В провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Заболевший - четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.

В сообщении говорится, что, по предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось.


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URL: https://www.vb.kg/417382
Теги:
Китай, медицина, врачи, новости мира, в мире
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