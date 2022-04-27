Разыскивается наркодилер Гулжигит Калыков из Ошской области

Служба уголовного розыска Ошского городского управления внутренних дел объявляет в розыск Гулжигита Калыкова, 1987 года рождения, жителя Узгенского района Ошской области, временно проживащего в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района.

Его подозревают в незаконном хранении, перевозке и продажа наркотиков в больших количествах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Оша. По ее данным, Калыков не явился на следствие в рамках расследования. 22 апреля он был помещен под домашний арест Ошским городским судом и скрылся.

Приметы: рост 170-175 см, лицо худощавое, особых примет нет.

В случае наличия информации о Калыкове Гулджигите Абдыкааровиче, находящемся в розыске на основании изложенного, милиция просить обратиться в отдел уголовного розыска Ошского городского управления внутренних дел по телефонам: 0557-78-01-79, 0700-45-89- 89, 03222-4-82-82. За предоставленную информацию милиция гарантирует анонимность.