Погода
$ 84.77 - 85.77
€ 91.87 - 92.87

Разыскивается наркодилер Гулжигит Калыков из Ошской области

361  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служба уголовного розыска Ошского городского управления внутренних дел объявляет в розыск Гулжигита Калыкова, 1987 года рождения, жителя Узгенского района Ошской области, временно проживащего в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района.

Его подозревают в незаконном хранении, перевозке и продажа наркотиков в больших количествах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Оша. По ее данным, Калыков не явился на следствие в рамках расследования. 22 апреля он был помещен под домашний арест Ошским городским судом и скрылся.

Приметы: рост 170-175 см, лицо худощавое, особых примет нет.

В случае наличия информации о Калыкове Гулджигите Абдыкааровиче, находящемся в розыске на основании изложенного, милиция просить обратиться в отдел уголовного розыска Ошского городского управления внутренних дел по телефонам: 0557-78-01-79, 0700-45-89- 89, 03222-4-82-82. За предоставленную информацию милиция гарантирует анонимность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417385
Теги:
наркотики, Ошская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  