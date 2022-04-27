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В дельте Волги найден новый вид моллюсков, угрожающий местной экосистеме

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- Анастасия Карелина
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В дельте Волги сотрудники Астраханского государственного заповедника обнаружили большое скопление необычных раковин крупных двустворчатых моллюсков. Ученые определили, что они относятся к инвазивному виду Sinanodonta lauta, и их активное распространение угрожает благополучию местных водных экосистем. Об этом пишет Русское географическое общество.

Родиной синанодонтов считаются китайские реки Янцзы и Сунгари. Они быстро растут и легко осваиваются в теплых водоемах, вытесняя местные виды моллюсков. Sinanodonta lauta не только опасный конкурент для "аборигенов" в борьбе за пищевые ресурсы, но и потенциальный носитель новых болезней и паразитов.

Скопления синанодонтов в Астраханском заповеднике найдены в водотоках Обжоровского участка и Обжоровского канала геоботаником Натальей Литвиновой, ихтиологом Степаном Подоляко и госинспектором Михаилом Кашиным в этом апреле.

"В 2020 году синанодонты двух видов уже были обнаружены в дельте Волги специалистами Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН в системе рукава Бузан: в самом Бузане и в протоке Чурка. Водотоки Обжоровского участка и Обжоровский канал также принадлежат к системе этого дельтового рукава. Теперь можно смело сделать вывод, что опасный для сложившихся водных экосистем дельты Волги вид проник и в низовья дельты вплоть до авандельты", - отмечают в Астраханском заповеднике.

Ученым еще предстоит выяснить, насколько синанодонты опасны в качестве переносчиков патогенов. Паразитологические исследования нового для заповедника вида проведут после окончания весенне-летнего паводка.


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URL: https://www.vb.kg/417387
Теги:
Россия, экология, в мире
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