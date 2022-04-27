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Бишкекчане могут обратиться за материальной помощью

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке прошло очередное заседание комиссии по вопросам предоставления единовременной материальной помощи в Первомайском акимиате. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Представители районного управления соцразвития, МТУ рассмотрели 11 заявлений граждан района. В основном обращения касались оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и различных предметов первой необходимости.

Мэрия сообщает, что рассмотрение материалов проходит один раз в неделю. За I квартал текущего года оказана материальная помощь 333 семьям на сумму 1 миллион 210 тысяч 500 сомов.

Отметим, что при рассмотрении вопросов о предоставлении материальной помощи, учитываются доходы заявителя и членов его семьи, наличие у них транспортных средств, объектов недвижимости, а также получение помощи из других источников. За помощью можно обратиться один раз в год.

Подробности о предоставлении материальной помощи можно узнать по телефонам управления соцразвития районов:

670381 – отдел адресной социальной помощи Первомайского района;

36-03-35 – отдел адресной социальной помощи Свердловского района;

65-37-48 – отдел адресной социальной помощи Ленинского района;

51-04-52 – отдел адресной социальной помощи Октябрьского района.


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URL: https://www.vb.kg/417388
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь
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