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В Ашхабаде женщинам запретили садиться на переднее сиденье автомобиля - СМИ

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- Назгуль Абдыразакова
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Несколько источников turkmen.news в столице Туркменистана сообщили о новом запрете: женщина, садясь в автомобиль, должна занимать исключительно заднее сиденье. На вопрос, чем это требование вызвано, водитель отвечает: "Нельзя".

"Речь идет не только о такси - государственном или частном. Хуже другое: женщина в принципе не должна сидеть рядом с водителем, будь он тебе отец, брат или муж, - добавляет жительница Ашхабада. - Могут остановить и заставить пересесть назад".

А на заднем сиденье, согласно новым требованиям, должны находится не более двух пассажиров одновременно. Сидеть там втроем - тоже "запрещено".

Кем спущена эта "директива" или это чья-то самодеятельность - изданию выяснить пока не удалось. Также до конца непонятно, распространяются ли подобные требования на другие регионы страны. Пока удалось выяснить лишь, что в Балканабаде и Туркменбаши таких запретов нет.

Дискриминация водителей по половому признаку началась в Туркменистане в декабре 2017 года. Тогда полиция стала останавливать все машины, за рулем которых находились женщины. Неважно, имелось у них водительское удостоверение или нет, просроченное оно было или действующее. Всех без исключения автомобилисток предупреждали, что при повторной остановке им будет выписан штраф. Спустя месяц сотрудники дорожной службы стали забирать у женщин водительские удостоверения, а машины отправляли на штрафную стоянку.

Женщин также перестали принимать на водительские курсы. Тем, у кого права уже были, их не продлевали. Периодически в последующие годы возобновлялась и "охота" на водительниц на дорогах.

Источник: centralasia


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URL: https://www.vb.kg/417391
Теги:
Туркменистан, автомобили, женщины
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