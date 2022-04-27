Ручные гранаты эпохи Крестовых походов нашли в Иерусалиме

Ученые из австралийского Университета Гриффита нашли в Иерусалиме ручные гранаты времен крестоносцев. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на PLOS ONE.

Изначально ученые приняли находку за горшки для хранения пива, масла или лекарств. Однако позднее представители Университета Гриффита установили, что керамические сосуды XI-XII веков на самом деле являются древними ручными гранатами. В обломках некоторых образцов керамики обнаружены остатки резины, благодаря которым, как предполагается, создавался эффект герметичности.

Эксперты доказали, что внутри сосудов находился взрывчатый материал, произведенный на месте.