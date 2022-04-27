"Кыргызы никогда никого не предавали"

Председатель Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Токтогул Какчекеев высказал мнение, что кыргызы ни в какие времена не предавали союзников.

"В июне исполнится 30 лет с момента подписания Договора о дружбе между Кыргызстаном и Россией. А в 2000 году была принята Декларация о вечной дружбе, сотрудничестве и партнерстве. То есть мы - друзья навек. И не тридцать лет назад стали ими, а еще в XVIII веке наши предки поклялись на Коране, что будут вечно служить белому царю. И я приветствую позицию президента Садыра Жапарова, сказавшего в телефонном разговоре с президентом Путиным, что кыргызы двести лет дружили с русскими и еще будут дружить триста. Это замечательные слова и серьезная заявка на будущее.

С Россией мы вообще кровные братья, 600 тысяч кыргызов проливали кровь в боях против фашистов. Мой отец, который прошел три войны, был девять раз ранен, говорил мне, что я русский, хоть по национальности кыргыз. "Если после каждого ранения мне переливали по литру русской крови, то кто ты теперь", - смеялся он, видя мою растерянность. Из 600 тысяч фронтовиков примерно 300 тысяч вернулись такими же израненными и спасенными благодаря русской крови. И мы не можем забыть такие вещи. Короткая память, как известно, приводит к несчастью. Это подтверждено историей.

Но, когда начались против России оголтелые нападки, когда голосовали в ООН за резолюцию, осуждающую нападение России на Украину, мы промолчали. Разве так поступают союзники по ЕАЭС, ОДКБ и просто друзья? Слава Богу, в последующем Кыргызстан выступил против исключения России из состава Совета ООН по правам человека. И на фоне происходящего нашу позицию уже можно расценить как дружественную по отношению к России. Это значит, на мой взгляд, что мы не забыли о союзническом долге и вечной дружбе, провозглашенной еще нашими предками.

Я поддерживаю Россию в военной спецоперации в Украине. Как специалист внутренних войск, изучавший историю деятельности внутренних войск против врагов Союза, знаю хорошо историю организации ОУН (организация украинских националистов), украинской повстанческой армии, биографию и зверства, творимые Степаном Бандерой. И сегодня поколение новых бандеровцев зверствует против всего русского в Украине. Когда в Киеве бесновался Майдан, во Львове прошли два батальона молодчиков в форме нацистов с автоматами. Государство встало практически на путь нацизма. Оно превратилось в орудие в руках НАТО. Именно украинские националисты, как планировалось, должны были напасть на Россию. А на помощь им пришли бы натовцы.

И не случайно же, конечно, сразу после голосования по исключению России из Совета ООН по правам человека в Кыргызстан нагрянули заокеанские посланники. Кыргызстан и другие страны ЦА проголосовали против воли Запада. Американская чиновница приехала, безусловно, чтобы перетянуть нас и наших соседей на свою сторону. В противном случае, как США уже пригрозили всем странам, занявшим нейтральную позицию, они будут тоже подвергнуты санкциям. Но даже их можно пережить, если держаться всем вместе.

Важнее другое - Запад активизируется в Центральной Азии, и по другой причине - ему важно дестабилизировать здесь ситуацию, создать, образно говоря, второй фронт для России и не допустить ее успеха в спецоперации.

Но у нашего народа силен патриотический и моральный дух. Кыргызы, как известно, ни в какие времена не предавали союзников. И этого в нашем народе не истребить. Пусть никто и не надеется.

Внимание мирового сообщества сейчас приковано к событиям на Украине, поэтому на набирающей обороты тенденции по укреплению религиозных позиций не только в Кыргызстане, но и в других странах Центральной Азии на международной арене не акцентируют внимания. Это игнорирование может иметь в будущем печальные последствия.

Тревожит и то, что религия сегодня вползла во все государственные структуры Кыргызстана, даже в "Белом доме" везде открыты молельные комнаты. Это что за лицемерие? В Конституции записано одно, на деле происходит другое. Тогда меняйте Конституцию и не называйтесь светским государством! Чувствуется, что в обществе также растет популярность разного рода религиозных деятелей, и есть опасения, что оппозиция в КР может приобрести четкую исламистскую окраску. А это не чета нынешним "борцам за права человека".

Тем более если учесть, сколько оружия безвозвратно ушло во время наших революций! Не нашли и одного процента от потерянного. А это - взрывчатка, автоматы, минометы, боеприпасы, гранаты и другие орудия убийства. Не случайно в разных регионах находят схроны с оружием. Да и завезено его немало. Одним словом, в стране есть и террористы, и экстремисты. Тем более что на нашей территории Запад надеется разжечь очаг пожара. И надо быть слепым, чтобы не видеть этого. И надо четко понять, к чему может привести навязываемое нам "сотрудничество" с США. Поэтому я не могу сказать, что нас ждут спокойные времена", - сказал Какчекеев.