Погода
$ 84.77 - 85.77
€ 91.87 - 92.87

"Кыргызы никогда никого не предавали"

281  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Токтогул Какчекеев высказал мнение, что кыргызы ни в какие времена не предавали союзников.

"В июне исполнится 30 лет с момента подписания Договора о дружбе между Кыргызстаном и Россией. А в 2000 году была принята Декларация о вечной дружбе, сотрудничестве и партнерстве. То есть мы - друзья навек. И не тридцать лет назад стали ими, а еще в XVIII веке наши предки поклялись на Коране, что будут вечно служить белому царю. И я приветствую позицию президента Садыра Жапарова, сказавшего в телефонном разговоре с президентом Путиным, что кыргызы двести лет дружили с русскими и еще будут дружить триста. Это замечательные слова и серьезная заявка на будущее.

С Россией мы вообще кровные братья, 600 тысяч кыргызов проливали кровь в боях против фашистов. Мой отец, который прошел три войны, был девять раз ранен, говорил мне, что я русский, хоть по национальности кыргыз. "Если после каждого ранения мне переливали по литру русской крови, то кто ты теперь", - смеялся он, видя мою растерянность. Из 600 тысяч фронтовиков примерно 300 тысяч вернулись такими же израненными и спасенными благодаря русской крови. И мы не можем забыть такие вещи. Короткая память, как известно, приводит к несчастью. Это подтверждено историей.

Но, когда начались против России оголтелые нападки, когда голосовали в ООН за резолюцию, осуждающую нападение России на Украину, мы промолчали. Разве так поступают союзники по ЕАЭС, ОДКБ и просто друзья? Слава Богу, в последующем Кыргызстан выступил против исключения России из состава Совета ООН по правам человека. И на фоне происходящего нашу позицию уже можно расценить как дружественную по отношению к России. Это значит, на мой взгляд, что мы не забыли о союзническом долге и вечной дружбе, провозглашенной еще нашими предками.

Я поддерживаю Россию в военной спецоперации в Украине. Как специалист внутренних войск, изучавший историю деятельности внутренних войск против врагов Союза, знаю хорошо историю организации ОУН (организация украинских националистов), украинской повстанческой армии, биографию и зверства, творимые Степаном Бандерой. И сегодня поколение новых бандеровцев зверствует против всего русского в Украине. Когда в Киеве бесновался Майдан, во Львове прошли два батальона молодчиков в форме нацистов с автоматами. Государство встало практически на путь нацизма. Оно превратилось в орудие в руках НАТО. Именно украинские националисты, как планировалось, должны были напасть на Россию. А на помощь им пришли бы натовцы.

И не случайно же, конечно, сразу после голосования по исключению России из Совета ООН по правам человека в Кыргызстан нагрянули заокеанские посланники. Кыргызстан и другие страны ЦА проголосовали против воли Запада. Американская чиновница приехала, безусловно, чтобы перетянуть нас и наших соседей на свою сторону. В противном случае, как США уже пригрозили всем странам, занявшим нейтральную позицию, они будут тоже подвергнуты санкциям. Но даже их можно пережить, если держаться всем вместе.

Важнее другое - Запад активизируется в Центральной Азии, и по другой причине - ему важно дестабилизировать здесь ситуацию, создать, образно говоря, второй фронт для России и не допустить ее успеха в спецоперации.

Но у нашего народа силен патриотический и моральный дух. Кыргызы, как известно, ни в какие времена не предавали союзников. И этого в нашем народе не истребить. Пусть никто и не надеется.

Внимание мирового сообщества сейчас приковано к событиям на Украине, поэтому на набирающей обороты тенденции по укреплению религиозных позиций не только в Кыргызстане, но и в других странах Центральной Азии на международной арене не акцентируют внимания. Это игнорирование может иметь в будущем печальные последствия.

Тревожит и то, что религия сегодня вползла во все государственные структуры Кыргызстана, даже в "Белом доме" везде открыты молельные комнаты. Это что за лицемерие? В Конституции записано одно, на деле происходит другое. Тогда меняйте Конституцию и не называйтесь светским государством! Чувствуется, что в обществе также растет популярность разного рода религиозных деятелей, и есть опасения, что оппозиция в КР может приобрести четкую исламистскую окраску. А это не чета нынешним "борцам за права человека".

Тем более если учесть, сколько оружия безвозвратно ушло во время наших революций! Не нашли и одного процента от потерянного. А это - взрывчатка, автоматы, минометы, боеприпасы, гранаты и другие орудия убийства. Не случайно в разных регионах находят схроны с оружием. Да и завезено его немало. Одним словом, в стране есть и террористы, и экстремисты. Тем более что на нашей территории Запад надеется разжечь очаг пожара. И надо быть слепым, чтобы не видеть этого. И надо четко понять, к чему может привести навязываемое нам "сотрудничество" с США. Поэтому я не могу сказать, что нас ждут спокойные времена", - сказал Какчекеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417397
Теги:
Россия, Кыргызстан, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  