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Неиспользуемую землю в Казахстане будут выявлять с помощью спутников

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- Канат Кожоев
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В Министерстве сельского хозяйства рассказали о новых механизмах по возврату неиспользуемых сельхозземель, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на запрос редакции в Минсельхозе отметили, что по действовавшим ранее нормам возврата сельхозземель после выявления нарушений, связанных с их неиспользованием, владельцу выдавалось предписание и год на исправление нарушений. Через год проводилась контрольная проверка, и при повторном неиспользовании владельцу давали еще один год. Только на третий год госорганы подавали иски в суд об изъятии земель. Как отметили в министерстве, старая процедура являлась сложной и длительной.

C 3 января 2022 года подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции". Он значительно упрощает и облегчает процедуру выявления и изъятия неиспользуемых участков.

Так, срок принудительного изъятия сельхозземель сокращен с двух лет до одного года, при котором не требуется проведение контрольной проверки по истечении срока предписания, и в случае неустранения нарушений подается иск в суд о принудительном изъятии земельного участка. Кроме того, внедряется механизм государственного контроля с посредством космомониторинга без выезда на место.

В министерстве отметили, что с 2019 по 2021 год было выявлено 8,1 миллиона гектаров неиспользуемых или используемых не по назначению сельскохозяйственных земель. Из них 3,4 миллиона гектаров начали осваивать после предупреждения. 2,1 миллиона возвратили в государственную собственность.

На сегодняшний день наибольшая площадь неиспользуемых земельных участков приходится на Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области.


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URL: https://www.vb.kg/417398
Теги:
Казахстан, сельское хозяйство
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