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Школы и детские сады не будут работать с 1 по 9 мая

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане дети и работники образовательных организаций будут отдыхать с 1 по 9 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В соответствии с постановлением кабинета министров № 212 от 14 апреля 2022 года для всех государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (школ), дошкольных образовательных организаций (детских садов) и внешкольных образовательных организаций, работающих по пятидневной учебной неделе, с 1 по 9 мая 2022 года объявлены выходными днями.

В образовательных организациях, работающих по пятидневной учебной неделе, занятия, запланированные на 4 мая 2022 года, переносятся на 30 апреля 2022 года, а занятия, запланированные на 6 мая, переносятся на 14 мая 2022 года.

Также администрации школ должны включить в дополнительное расписание на ближайшие дни уроки, которые надлежало провести 2, 3, 5 и 9 мая 2022 года.

Частным образовательным организациям, работающим по пятидневной учебной неделе, рекомендуется организовать учебный процесс согласно вышеуказанному постановлению.


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URL: https://www.vb.kg/417399
Теги:
детский сад, образование, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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