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Фермер нашел 4500-летнюю статую богини в секторе Газа

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- Наталья Крайнова
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Фермер нашел каменную статую древней богини возрастом 4500 лет в секторе Газа, передает агентство WAFA.

Палестинские ученые идентифицировали ее как древнюю ханаанскую богиню красоты, любви и войны Анат. Фермер из города Хан-Юнис на юге сектора Газа раскопал крайне редкую каменную скульптуру богини во время полевых работ на своей земле.

"Мы нашли ее случайно. Она была грязной, и мы вымыли ее водой. Мы поняли, что это драгоценная вещь, но не знали, что она имеет такую большую археологическую ценность", - сказал фермер Нидаль Абу Ид.

Сообщается, что статуя сохранилась фрагментарно. На данный момент раскопана только ее голова, высота которой составляет 22 сантиметра. Сама статуя была изготовлена из известняка. По оценкам экспертов, датируется она примерно 2500 годом до нашей эры.

Статуя Анат - одного из самых известных ханаанских божеств - теперь выставлена в Каср аль-Баша, историческом здании, которое служит одним из немногих музеев Газы.


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URL: https://www.vb.kg/417400
Теги:
археология
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