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Ученый открыл новый вид бабочки благодаря фото в соцсети

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- Анастасия Карелина
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Павлодарский ученый Сергей Титов рассказал, что открыть новый вид ночной бабочки Catocala helena в Казахстане ему помогли фотографии в Facebook, опубликованные карагандинскими коллегами Генриеттой Пуликовой и Аленой Каптенкиной. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Одна из девушек сначала наблюдала за необычными бабочками с балкона своего дома, а затем увидела подобных в подъезде и сфотографировала. Далее пост с фото бабочек появился на сайте I Naturalist для определения вида. Публикацию заметил российский лепидоптеролог Павел Горбунов и определил, что это ночная бабочка Catocala helena.

"Понимая, что фото являются первым достоверным свидетельством нахождения Catocala helena в Казахстане, я попросил девушек удалить пост. Эти бабочки неизвестный вид для нашей страны, и необходимо сначала его опубликовать, для того чтобы сохранить за собой приоритет открытия, а уже потом выкладывать фото в Интернет. Я попросил Генриетту отловить бабочек и отправить их в Павлодар. Но потом решил, что мне необходимо увидеть этих бабочек вживую. Так будет и быстрее, и интереснее", - рассказывает ученый.

Спустя день Сергей Титов вместе с двумя павлодарскими друзьями - любителями природы уже ехал в Караганду, а еще через несколько часов вместе с карагандинскими коллегами наблюдал бабочек на бетонных стенах городской многоэтажки в тени молодых вязов. Этим растением насекомое и питается.

"Особи вспархивали и, немного полетав, снова усаживались то на кору деревьев, то на стену дома. Они очень чуткие, и любой звук мог заставить их взлететь. Одна из таких нервных бабочек подлетела и села на меня. Большое количество бабочек вносило хаос. Сконцентрироваться было сложно. Помню, как ловил бабочек при помощи морилки без сачка, с сачком, фотографировал ландшафт, затем бабочек на коре дерева, на цветах лопуха при помощи макрообъектива и внешней фотовспышки. В этот же день мы решили проверить, летит ли Catocala helena из пригорода в степи. Нашли богатую по количеству трав степную площадку, расставили светоловушки. Мы не спали всю ночь. Я собрал много интересных бабочек-совок, какие-то виды даже впервые отснял на камеру, но бабочки Catocala helena не прилетели", - вспоминает энтомолог.

Одну из особей нового для фауны Казахстана вида чешуекрылых Catocala Helena Титов обнаружил и на окраине Павлодара. Это произошло в августе прошлого года, когда лет насекомых завершался. Дальше оставалось анализировать собранный материал, писать статьи, компоновать иллюстрации. А 23 марта открытие казахстанских ученых вошло в научный оборот.

По словам ученого, изначально Catocala helena обитала только в широколиственных лесах Дальнего Востока России, в Корее, Китае и Монголии. В последние годы ее стали наблюдать в Забайкалье, Западной Сибири, на Южном Урале и даже в Поволжье.

"В этом географическом уравнении был пробел – Казахстан. Но теперь он заполнен. Данный вид мигрирующий, инвазивный, предпочитает заселять городскую среду обитания. Почему он начал миграцию с востока на запад, пока точно не ясно, но известно, что некоторые инвазивные виды проявляют себя как карантинные виды, наносящие ущерб и сильное негативное влияние на экосистемы, которые они постепенно заселяют. Возможно, этот вид проявит себя мирно, ведь он заселяет свободные экологические ниши в городской среде", - отмечает Титов.

Титов пояснил, что эти ночные бабочки не занесены в Красную книгу России, Китая или других стран и в Красную книгу Казахстана им тоже не попасть.


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URL: https://www.vb.kg/417401
Теги:
Казахстан, наука, социальные сети, в мире
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