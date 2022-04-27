Истерия НПО в Кыргызстане набирает обороты

Ситуация между Украиной и Россией серьезно разделила общество Кыргызстана на два лагеря. Несмотря на нейтралитет, взятый нашей республикой, противники спецоперации пытаются оказывать давление на министерства и власти, отменяя проведение Дня Победы и российские кинофестивали.

НПО, вышедшее из-под контроля

Скандалы происходят практически на ровном месте. Агрессивно настроенные граждане врываются в ателье, где шьют военную форму для Дня Победы, строчат "кляузы" и накидываются на граждан с символикой на авто, попутно предлагая в соцсетях прокалывать им шины.

Особенно показательным в плане давления стала отмена кинофестиваля "Время правды", когда представители НПО угрожали бизнесу, готовому предоставить площадку для российского кинопроката. Также они всячески борются за отмену Георгиевских ленточек. Накануне они уже добились отмены ее ношения в школах.

Антироссийская истерия на западные средства набирает обороты. Особо активничают НПО, получающие деньги "за продвижение" демократии от Фонда "Сорос - Кыргызстан" или NED.

История не может быть переписана

По словам политолога Юрия Погибы, в нынешних условиях любое внешнеполитическое действие любой страны содружеств СНГ вызывает реакцию не только в России, но и соседних странах.

"Мы наблюдаем аспекты обострения идеологической войны и с гибридными войнами. Ситуация с запретами попадает в систему активных мероприятий, проводимых прозападными НПО, которые пытаются поляризовать часть общества, и оказать давления на власть", - рассказал VB.KG Юрий Погиба.

Он подчеркнул, что власти Кыргызстана не запрещают ни ношение ленточки, ни проведение "Бессмертного полка", но лишь предостерегает от провокаций.

"9 мая – День Победы - стержневой праздник для кыргызского народа. Это и 28 панфиловцев, которые своими жизнями отстаивали наше будущее, и воевавшие на фронтах ВОВ и заплатившие огромную цену за ту войну деды, и родственники высшего руководства страны. Кыргызский народ чтит эту память и эту историю. Но, к сожалению, в новых политических реалиях кыргызстанцев пытаются использовать в большой геополитической игре различные силы, в том числе прозападные. Но, на мой взгляд, те моменты, которые происходят, не имеют ничего общество с существующей реальностью. Вот только ничто так не популяризует те же фильмы и празднование Дня Победы, как запреты. Это выливается в некую пиар-кампанию по просмотру запрещенных фильмов или интерес к военной форме ВОВ. Поэтому время расставит все по своим местам", - заключил Погиба.

Многовекторность не про Кыргызстан

Отечественные политологи также уверены, что раздор в обществе происходит из-за того, что власти страны не могут выбрать сторону, хотя для КР эта сторона давно очевидна.

По словам политолога Бакыта Бакетаева, у нас более миллиона мигрантов в России, которые в Кыргызстане кормят свои семьи – то есть примерно еще два миллиона человек. Поэтому наша внешняя политика должна быть однозначной и не многополярной.

"Высшее руководство об этом должно заявить. Пока оно не заявит, чиновников и госорганы будет шатать. Нейтральные страны долго не могут выстоять, как показывает реальность, нужно занимать определенную позицию. Здесь пора определиться не только власти, но и парламенту. Так как если эти все мигранты вернутся, то это будет социальный взрыв. Так как столько рабочих мест у нас нет. Мало того что они останутся без работы, так еще и около 2 млн, которым они помогали, останутся без доходов. Именно поэтому мы не можем себе позволить занимать красивые нейтральные позиции. Мы должны смотреть исключительно на наши приоритетные интересы", - подчеркнул VB.KG Бакыт Бакетаев.