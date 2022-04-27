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В Бишкеке проходит ярмарка вакансий для выпускников вузов и колледжей

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 27 апреля, в театре оперы и балета им. Малдыбаева состоялась ярмарка вакансий и профессий для студентов, выпускников вузов, колледжей, профессиональных лицеев. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Глава Минтруда Кудайберген Базарбаев, открывая мероприятие, отметил, что государство в настоящее время принимает активные меры в сфере занятости и трудоустройства, например, организация этой ярмарки, которая собрала 6000 вакансий от государственных и частных компаний.

50 компаний представили 2000 вакансий в таких сферах, как промышленность, строительство, транспорт, торговля, образование, здравоохранение и т.д.

Кроме того, Бишкекским городским управлением по содействию занятости представлены 3500 вакансий по городу Бишкеку и 1300 вакансий из регионов страны. Всего представлено более 6000 вакансий.

В ходе ярмарки работодатели провели консультации и экспресс-собеседования с потенциальными кандидатами, граждане получили консультации по услугам в сфере содействия занятости (содействие в трудоустройстве, профессиональной подготовке, оплачиваемым общественным работам, назначение пособия по безработице и др.), по вопросам законодательства о труде, прохождению первичного собеседования с работодателем.

Некоторым посетителям помогли составить и распечатать резюме.

Выпускники школ, которые ещё не определились с выбором профессии, получили профориентационные консультации, прошли тесты по выявлению интересов и навыков, поучаствовали в профориентационных играх, выявляющих способности.

Кроме того, в ярмарке приняли участие вузы, профессиональные лицеи и частные образовательные центры.

В ходе ярмарки известные успешные предприниматели, HR-менеджеры провели мастер-классы на разные темы в целях повышения квалификации соискателей.

Организаторами мероприятия являются Министерство труда, социального обеспечения и миграции, мэрия Бишкека, Бизнес-ассоциация JIA, Бишкекское городское управление по содействию занятости при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/417405
Теги:
ярмарка, Бишкек, Министерство труда и соцразвития
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